Bogotá intensifica campañas para proteger a niños y niñas del uso de pólvora en Navidad

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, lanzó una nueva campaña de sensibilización para prevenir el uso de pólvora durante las festividades de fin de año, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Durante la temporada navideña pasada (2024–2025), la ciudad registró 146 personas lesionadas por manipular o estar cerca de elementos pirotécnicos, lo que representó un aumento del 15,87 % respecto al año anterior. De los casos reportados, 43 correspondieron a menores de edad, y en cuatro de ellos los adultos responsables se encontraban en estado de embriaguez.

Las localidades con mayor número de personas afectadas fueron Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, zonas donde el Distrito reforzará las acciones de prevención y control para evitar que se repitan estos dolorosos episodios.

La invitación del Distrito es que, durante estas festividades de fin de año, la ciudadanía se una en un acto solidario y responsable para que no se venda, no se compre ni se queme pólvora. ‘Prenda’ la fiesta en paz.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

Con el mensaje “Hay recuerdos que no se borran”, la Administración Distrital busca generar conciencia entre las familias para celebrar sin pólvora, priorizando la vida y la seguridad. La campaña, que ya circula en redes sociales y medios de comunicación, invita a madres, padres y cuidadores a evitar que los niños manipulen cualquier tipo de artefacto pirotécnico.