Reforma a la Salud fue nuevamente hundida en Comisión Séptima del Senado; la decisión fue apelada

–La Comisión Séptima del Senado hundió este martes, por segunda vez, el proyecto de Reforma a la Salud del Gobierno Nacional al aprobar por 8 votos a favor y cinco en contra la ponencia que pedía el archivo de la iniciativa. Sin embargo, inmediatamente el senador Fabián Diaz, del partido Alianza Verde, apeló la decisión ante la misma celula legislativa y la plenaria del Senado, buscando que el proyecto sea enviado a otra comisión para que continúe su trámite, medida que precisamente se utilizó para la Reforma Laboral.

La plenaria deberá designar una comisión accidental para estudiar la apelación y entregar un informe sobre el cual se decidirá si se acoge o rechaza la apelación. En caso positivo, el proyecto se envía a otra comisión para continúe su tramite. Caso contrario, se archiva definitivamente.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud con 8 votos, «bloqueando los cambios que el país exige y manteniendo un sistema que ha fallado durante décadas».

«Con esta decisión, se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes: una atención primaria fuerte, servicios organizados desde los territorios, uso transparente de los recursos públicos y el control de los incentivos perversos de la integración vertical, que hoy concentra el dinero en pocos actores mientras los pacientes siguen esperando», precisó Jaramillo.

Subrayó que el Gobierno fue claro y transparente: la reforma tenía respaldo fiscal a 10 años, aumentos históricos de la UPC y recursos permanentes para el sector. El problema no es la plata: es la opacidad, el mal manejo y un modelo que permite que los recursos se queden en intermediarios y no lleguen a la gente», puntualizó.

Igualmente advirtió que «archivar la reforma no elimina la crisis. La profundiza. Mantiene un sistema que no responde a los pacientes, que precariza a los trabajadores de la salud y que castiga especialmente a los territorios más apartados del país».

Finalmente, el ministro de Salud indicó que «hoy quedó claro quiénes decidieron defender intereses particulares por encima del derecho fundamental a la salud», pero notificó que «el Gobierno del Cambio no retrocede. Seguiremos trabajando por una Salud con dignidad, porque la salud no es un negocio: es un derecho».

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión de la comisión en su cuenta en X: «Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata».

La Comisión Séptima del Senado ha actuado como siempre lo ha hecho, de forma baja, cochina y rastrera. Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud. Es una vulgaridad lo que hicieron. pic.twitter.com/Igs2rvnraj — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 16, 2025

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en desarrollo del debate reiteró que la reforma a la salud no dependía de la ley de financiamiento y que contaba con avales fiscales proyectados a 10 años para su implementación.

Igualmene destacó que no se trataba de «una ley para resolver problemas coyunturales, sino de una transformación profunda del modelo de salud de los colombianos proyectada fiscalmente a una década”.

Pese al hundimiento de la Reforma a la Salud en la Com 7ª, el @MinHacienda Germán Ávila Plazas reiteró que se emitieron dos documentos de aval, que aclaran que la reforma no depende de la Ley de Financiamiento y tiene recursos a 10 años, con fuentes estables del presupuesto. pic.twitter.com/oDZPmwmIEv — MinHacienda (@MinHacienda) December 16, 2025

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, quien apeló la decisión, califico de «muy grave» el hundimiento de la Reforma a la Salud, artribuyendo la decisión a «negociantes de la vida», subrayando: «Gana el negocio de las EPS, pierde el pueblo».

MUY GRAVE: negociantes de la vida acaban de archivar al Reforma a la Salud. Gana el negocio de las EPS, pierde el pueblo pic.twitter.com/VtEcdxbEkj — Wilson Arias (@wilsonariasc) December 16, 2025

Por el hundimiento votaron los senadores Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Alirio Barrera (Centro Democrático), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Nadia Blel (Partido Conservador), Ana Paola Agudelo (MIRA), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Norma Hurtado (Partido de la U).