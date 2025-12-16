EE.UU clasifica al «clan del golfo» como organización terrorista

–El Gobierno de Estados Unidos designó al clan del golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Hoy, el Departamento de Estado designa al clan del golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)», indicó Rubio en un comunicado.

Señaló que esta «organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros» tiene como «principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas».

El clan del golfo es «responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia», agregó Rubio sobre la banda, actualmente en medio de diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

El clan del golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), es el mayor grupo criminal colombiano, con unos 9.000 integrantes.

Sus miembros se dedican sobre todo al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

El gobierno colombiano y el clan del golfo iniciaron a mediados de septiembre pasado en Doha (Catar) un proceso de diálogos de paz, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

Desde el regreso al poder en enero pasado del presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Noreste, Cartel del Golfo, Carteles Unidos y Nueva Familia Mexicana.

Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., desde el congelamiento de fondos hasta el proceso penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. (Información DW).