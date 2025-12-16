Tips de seguridad para vivir las fiestas de Navidad con aglomeración en Bogotá
Foto: Secretaría de Cultura
En diciembre es muy común asistir a actividades culturales y de alumbrado público navideño, pero la gran afluencia de habitantes y visitantes hace que estos espacios pierdan su atractivo. Es por esto que en Portal Bogotá te hacemos algunas recomendaciones para que vivas y disfrutes la agenda que la capital tiene preparada para ti y tu familia.
Si vas a asistir a lugares con aglomeración de personas en Navidad 2025 y fin de año ten en cuenta
- Buscar las entradas y las salidas del lugar.
- Llevar ropa y zapatos cómodos.
- Llevar la cédula de ciudadanía o si vas con menos de edad las tarjetas de identidad.
- Los menores de edad deben asistir con un adulto responsable.
- Los adultos que asistan con menores de edad, no soltarlos de la mano. Además, se recomienda llevar en un papel los números de celular de personas a las que se les puede contactar en caso de pérdida.
- Lo subirse a barandillas, ni pisar el alumbrado, ni la vegetación. Caminar únicamente por lo establecido.
- No detenerse en puertas o pasillos.
- Fijar un punto de referencia con familiares o amigos y esperar en caso de perderse.
- Si es un lugar cerrado no usar los ascensores.
- Evitar correr, empujar, pisar, gritar ya que puede generar malestar en las personas que también asisten al evento.
- Tener buena actitud, respetar a los demás, ser amable y cuidar al que está a nuestro lado.
Recuerda tener presentes estos tips de seguridad durante la Navidad 2025
- Si vas a viajar, al momento de comprar tus tiquetes terrestres o aéreos, hazlo personalmente o en los canales oficiales autorizados, no aceptes ayuda de terceros.
- No descuides tus pertenencias, ni dejes elementos de valor en las habitaciones donde piensas hospedarse, evita transitar con altas sumas de dinero y a la hora de retirar, no aceptes ayuda de personas extrañas.
- Si viajas con menores de edad o adultos mayores, nunca los pierdas de vista, procura no dejarlos al cuidado de personas desconocidas.
- Asegura las puertas y ventanas de tu vivienda si vas a viajar, evita dejar tus llaves en lugares externos o con personas desconocidas.
- Respeta las señales de tránsito y no excedas los límites de velocidad. No conduzcas bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas, utiliza el cinturón de seguridad, el casco y los elementos de protección.
- No te distraigas mientras conduces, duerme las horas necesarias y evita la fatiga o cansancio.
- Haz una pausa activa cada dos horas de conducción, procura manejar a la defensiva y sin cometer conductas temerarias.
- Realiza el mantenimiento mecánico de tu vehículo o motocicleta, antes de emprender cualquier viaje.
- No compartas en redes sociales fotos, ubicaciones y otra información de tus viajes, encuentros familiares y demás de manera pública.
Recuerda denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.