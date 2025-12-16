Tips de seguridad para vivir las fiestas de Navidad con aglomeración en Bogotá

Foto: Secretaría de Cultura

En diciembre es muy común asistir a actividades culturales y de alumbrado público navideño, pero la gran afluencia de habitantes y visitantes hace que estos espacios pierdan su atractivo. Es por esto que en Portal Bogotá te hacemos algunas recomendaciones para que vivas y disfrutes la agenda que la capital tiene preparada para ti y tu familia.

Si vas a asistir a lugares con aglomeración de personas en Navidad 2025 y fin de año ten en cuenta

Buscar las entradas y las salidas del lugar.

Llevar ropa y zapatos cómodos.

Llevar la cédula de ciudadanía o si vas con menos de edad las tarjetas de identidad.

Los menores de edad deben asistir con un adulto responsable.

Los adultos que asistan con menores de edad, no soltarlos de la mano. Además, se recomienda llevar en un papel los números de celular de personas a las que se les puede contactar en caso de pérdida.

Lo subirse a barandillas, ni pisar el alumbrado, ni la vegetación. Caminar únicamente por lo establecido.

No detenerse en puertas o pasillos.

Fijar un punto de referencia con familiares o amigos y esperar en caso de perderse.

Si es un lugar cerrado no usar los ascensores.

Evitar correr, empujar, pisar, gritar ya que puede generar malestar en las personas que también asisten al evento.

Tener buena actitud, respetar a los demás, ser amable y cuidar al que está a nuestro lado.

Recuerda tener presentes estos tips de seguridad durante la Navidad 2025

Si vas a viajar, al momento de comprar tus tiquetes terrestres o aéreos, hazlo personalmente o en los canales oficiales autorizados, no aceptes ayuda de terceros.

No descuides tus pertenencias, ni dejes elementos de valor en las habitaciones donde piensas hospedarse, evita transitar con altas sumas de dinero y a la hora de retirar, no aceptes ayuda de personas extrañas.

Si viajas con menores de edad o adultos mayores, nunca los pierdas de vista, procura no dejarlos al cuidado de personas desconocidas.

Asegura las puertas y ventanas de tu vivienda si vas a viajar, evita dejar tus llaves en lugares externos o con personas desconocidas.

Respeta las señales de tránsito y no excedas los límites de velocidad. No conduzcas bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas, utiliza el cinturón de seguridad, el casco y los elementos de protección.

No te distraigas mientras conduces, duerme las horas necesarias y evita la fatiga o cansancio.

Haz una pausa activa cada dos horas de conducción, procura manejar a la defensiva y sin cometer conductas temerarias.

Realiza el mantenimiento mecánico de tu vehículo o motocicleta, antes de emprender cualquier viaje.

No compartas en redes sociales fotos, ubicaciones y otra información de tus viajes, encuentros familiares y demás de manera pública.

Recuerda denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.