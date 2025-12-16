Trump designa al régimen de Nicolás Maduro «organización terrorista extranjera» y ordenó «un bloqueo total y completo de todos los petroleros»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera y por lo tanto, ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela».

El mandatario advirtió que su país ha rodeado «completamente» a Venezuela por vía marítima y aseguró que no se retirará de allí hasta tanto el país suramericano no devuelva activos que, según él, le habría «robado» a Washington, aunque no ofreció ningún respaldo que soporte la última afirmación.

«Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente», escribió el mandatario en Truth Social.

Del mismo modo, Trump cargó contra el Gobierno venezolano, al que tachó de «régimen ilegítimo» y acusó de usar «el petróleo de […] yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro», sobre la base de lo cual decretó una prohibición dirigida evitar que cualquier buque transporte crudo venezolano.

«Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela», precisó.

Finalmente, el mandatario estadounidense reiteró señalamientos contra el régimen de Maduro, en el sentido que envió «inmigrantes ilegales y criminales» a EE.UU., al tiempo que afirmó que la Casa Blanca «no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen» a su país, ni que «un ‘régimen hostil’ se apodere» de un petróleo que reclama como suyo, pese a que está localizado en territorio venezolano.

Este mismo día, Nicolás Maduro reiteró que, pese a la prolongada agresión estadounidense, su país derrotará «a la oligarquía y al imperialismo en cualquier circunstancia».

«Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo y que tiene múltiples formas de acción. Venezuela, ¿que ha demostrado? […]. Que Venezuela es un país fuerte, que tiene un poder verdadero. Y hemos demostrado que estamos preparados para seguir nuestra marcha. Y, es más: que estamos preparados para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente», aseveró en una alocución.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el pasado viernes que su país no renunciará en ninguna circunstancia a la defensa de su soberanía.

«El Gobierno de EE.UU. debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que tenemos, que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras», advirtió el alto funcionario en un discurso televisado.

Entretanto, la ciudadanía se ha volcado sistemáticamente a las calles a manifestar su apoyo a las autoridades y en rechazo a la política de acoso estadounidense, que podría incluir el uso de la fuerza. En la víspera se añadió el repudio al «robo» de un tanquero que transportaba petróleo venezolano en el mar Caribe, acción que fue denunciada por Caracas esta misma jornada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. (Información RT).