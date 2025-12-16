Trinidad y Tobago autoriza a fuerzas militares de EE.UU. a usar sus aeropuertos y Venezuela le corta el suministro de gas

–El Gobierno de Trinidad y Tobago permitirá que fuerzas militares estadounidenses utilicen sus aeropuertos como parte de los acuerdos de cooperación entre Washington y Puerto España, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores y Caricom trinitense.

«En consonancia con la cooperación bilateral establecida, el Ministerio [de Asuntos Exteriores] ha otorgado autorizaciones para que aeronaves militares estadounidenses transiten por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas», se lee en un comunicado publicado por el ente gubernamental en su portal web.

En el texto se precisa asimismo que «EE.UU. ha informado que estos movimientos son de carácter logístico, lo que facilita el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal».

«El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Caricom mantiene una estrecha colaboración con la Embajada de EE.UU. en Trinidad y Tobago. La honorable primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la cooperación y la colaboración para garantizar la seguridad de Trinidad y Tobago y de la región en general. Agradecemos el continuo apoyo de EE.UU.», remata el documento.

Esta misma jornada, las autoridades venezolanas anunciaron la extinción de los contratos de suministro de gas al país antillano tras denunciar su participación en la toma militar y «robo» de la carga de un tanquero que transportaba crudo venezolano por parte de fuerzas estadounidenses la semana anterior.

«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que ha tenido conocimiento pleno sobre la participación del Gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano, cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre con el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela», acusó un comunicado publicado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su canal de Telegram.

Sobre esa base, se alegó que «este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio» y se comunicó que «el Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país».

«Portaaviones estadounidense»

Caracas apuntó directamente contra Persad-Bissessar, a quien acusó de haber «revelado una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al Gobierno» y de «haber convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje».

Con ello se aludía a diversas acciones calificadas como hostiles por las autoridades venezolanas, como permitir la instalación de radares estadounidenses en su territorio, realizar ejercicios militares conjuntos con el Ejército de EE.UU. y autorizar el anclaje de un barco de guerra frente a las costas de Venezuela.

Estos eventos motivaron a que, en octubre pasado, el presidente Nicolás Maduro procediera «a denunciar el Acuerdo Marco de Cooperación Energética» suscrito con Puerto España, frente a lo que calificó como una «escalada de hostilidades y graves agresiones». (Información RT).