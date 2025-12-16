Lukashenko ofrece a Maduro Bielorrusia si desea abandonar el poder en Venezuela

–Las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si este desea abandonar su país, afirmó el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tras sostener consultas este fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole. «Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él», afirmó en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV difundida este martes por la agencia estatal bielorrusa BELTA.

No obstante, Lukashenko, considerado el último dictador de Europa tras ser elegido en elecciones sin oposición y tildadas de «farsa» por la Unión Europea, matizó que «este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado». «Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un ‘chavista’, es un tipo duro como [el expresidente venezolano Hugo] Chavez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos», sostuvo.

Reconoció que en los medios de prensa bielorrusos corre la voz de un supuesto acuerdo alcanzado para que Maduro se exilie en Bielorrusia, país con el que Venezuela mantiene acuerdos de colaboración. «Nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo», añadió.

Aprovechó la ocasión para rechazar las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vinculan a Maduro con el narcotráfico y señaló que los estadounidenses «no tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así».

«Las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, [el tráfico ilegal de] las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles», alertó en referencia a los bombardeos contra narcolanchas, el último de los cuales data de hace apenas unas horas. Aseveró que el problema de las drogas es global y «debemos buscar nuevos métodos» para enfrentar esto.

Y criticó el acoso a Venezuela por este tema. «¿Me están estrangulando y se supone que debo protegerlos de las drogas?», preguntó gráficamente poniéndose en el lugar de Maduro. «Lo mismo aplica a ustedes», abundó en referencia a los estadounidenses. «No deberían estrangular a Venezuela. Deberían llegar a un acuerdo. No creo que tal volumen de drogas que entra a Estados Unidos provenga de Venezuela. Yo no le creo a Trump en esto… Maduro no es adicto a las drogas, de eso estoy seguro», añadió.

Lukashenko criticó también la decisión de Estados Unidos de no reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela y advirtió que si ataca a la nación caribeña, el pueblo venezolano se uniría en torno a la figura de Maduro, provocando «un segundo Vietnam» (en referencia a la guerra que acabó en 1975 con la derrota estadounidense). «Estoy absolutamente convencido de que todos los problemas, todos los deseos de Estados Unidos de América, pueden resolverse hoy de manera pacífica», declaró Lukashenko. (Información DW).