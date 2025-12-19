EE.UU. ejecuta ataque a gran escala en Siria tras atentado

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó este viernes que el ejército estadounidense lanzó una «represalia muy seria» contra el Estado Islámico (EI) en Siria, tras un ataque de ese grupo que causó la muerte de tres estadounidenses la semana pasada.

«Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables», afirmó Trump en su red Truth Social.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025



Los dos militares y el traductor asesinados por un solo tirador cerca de la ciudad siria de Palmira el 13 de diciembre son los primeros estadounidenses que mueren en el país desde la caída del régimen de Bashar al Assad el año pasado.

«Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del EI en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al EI», escribió.

TRADUCCIÓN: Debido al brutal asesinato por parte de ISIS de valientes patriotas estadounidenses en Siria, cuyas hermosas almas di la bienvenida a su hogar en suelo estadounidense a principios de esta semana en una ceremonia muy digna, por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo represalias muy graves, tal como prometí, a los terroristas asesinos responsables. Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se puede erradicar a ISIS. El Gobierno de Siria, dirigido por un hombre que está trabajando muy duro para devolver la Grandeza a Siria, la apoya plenamente. Por la presente se advierte a todos los terroristas que sean lo suficientemente malvados como para atacar a los estadounidenses — SERÁN GOLPEADOS MÁS FUERTE QUE NUNCA ANTES SI, DE CUALQUIER MANERA, ATACAN O AMENAZAN A LOS EE. UU.

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

—-

El Pentágono precisó que aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería estadounidenses atacaron más de 70 objetivos en el centro de Siria, como parte de la importante operación militar.

«Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en la región», dijo el almirante Brad Cooper en un comunicado.

Previamente, el ejército estadunidense había anunciado el inicio de un «ataque a gran escala» contra objetivos del EI en Siria, en represalia por la emboscada que mató a los tres estadounidenses.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón. «Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza», explicó Hegseth.

Un funcionario estadounidense anónimo citado por el diario The New York Times, indicó que decenas de presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria fueron atacados por cazas de combate, helicópteros y artillería y se espera que los bombardeos duren varias horas.

Según reportó Fox News, las fuerzas militares estadounidenses golpearon más de 70 objetivos sospechosos de pertenecer al Estado Islámico en varios lugares de la antigua ciudad de Palmira, en el centro de Siria. (Información DW).