Bogotá y entidades financieras se unen para prevenir el fraude electrónico en Navidad y fin de año

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En Bogotá creamos estrategias para prevenir el fraude electrónico en Navidad 2025 y fin de año. El crecimiento acelerado del comercio electrónico, los pagos digitales y el uso de billeteras virtuales ha impulsado la inclusión financiera en el país. Sin embargo, este avance también ha incrementado las modalidades de fraude dirigidas a usuarios y empresas. Este panorama exige reforzar la cultura de autoprotección y fortalecer las capacidades de los ciudadanos para identificar riesgos y actuar de manera segura, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta el volumen de transacciones en canales digitales y presenciales.

Frente a este contexto, el sector financiero, tecnológico, comercial y gubernamental del país se unió del 26 al 29 de noviembre en la Semana de la Seguridad, una jornada nacional de sensibilización bajo el concepto #UnidosContraElFraude. Esta iniciativa es liderada por Asobancaria e Incocrédito, en articulación con actores estratégicos como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Colombia Fintech, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

El propósito de esta articulación es promover buenas prácticas en la prevención del fraude asociado al uso de productos y servicios financieros, fortalecer la cultura de protección de la información y reducir el impacto del delito financiero en el país.

Esta unión de esfuerzos refleja el compromiso colectivo por educar, prevenir y proteger a los ciudadanos frente a las amenazas que afectan la seguridad financiera, fomentando una cultura preventiva que contribuya a un ecosistema digital más confiable para todos.

Como parte de la campaña, todas las entidades, gremios, asociaciones participantes difundirán, a través de sus canales de comunicación, recomendaciones clave para clientes y usuarios financieros. Entre ellas se destacan:

Orientaciones para reconocer y prevenir la suplantación de identidad y el robo de información personal y financiera, identificando las prácticas más comunes utilizadas por los delincuentes para captar datos sensibles.

Señales de alerta para detectar llamadas, correos electrónicos o mensajes falsos — como phishing, vishing y smishing— que utilizan el nombre de bancos o empresas reconocidas para obtener información confidencial o instalar software malicioso

Recomendaciones para hacer de forma segura operaciones con tarjetas, transferencias y compras en línea: verificar la legitimidad de los sitios web, gestionar adecuadamente claves y códigos, y activar notificaciones de seguridad.

Consejos prácticos para el uso seguro de cajeros automáticos, evitando manipulaciones, cambios de tarjeta y otras modalidades diseñadas para captar información o afectar transacciones presenciales.

“La lucha contra el cibercrimen inicia desde la prevención, entendida como la primera y más efectiva línea de defensa para proteger a la ciudadanía, en un contexto donde el cibercrimen evoluciona con rapidez. No podemos esperar a que los delitos ocurran para actuar; debemos anticiparnos mediante educación, concientización y la adopción de buenas prácticas digitales”, destacó Hasbleidy Bohórquez Puerto, directora de Seguridad, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

La directora recalcó además la importancia del trabajo articulado entre autoridades, instituciones públicas, sector privado y ciudadanía, y destacó que la estrategia Lucha Contra el Cibercrimen ha integrado acciones de prevención, capacitación, fortalecimiento institucional y acompañamiento a la ciudadanía, con resultados en campañas pedagógicas, jornadas de formación e identificación de riesgos emergentes.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.