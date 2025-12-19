La Navidad llega al Planetario Nocturno este 20 diciembre 

Foto: Idartes

El Planetario de Bogotá celebra esta temporada de vacaciones con una noche especial en la que la ciencia, las historias del cielo y las tradiciones que dieron origen a la Navidad se encuentran en un mismo escenario. Planetario Nocturno – Navidad Viva es una jornada que se realizará el sábado 20 de diciembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m., en la que se explorarán cómo antiguos fenómenos astronómicos, los ciclos de la naturaleza y diversas interpretaciones culturales han dado forma a muchas de las celebraciones que hoy se asocian con esta época del año.

A lo largo de la noche, el público podrá recorrer experiencias inmersivas, talleres prácticos, conversaciones guiadas y actividades de observación que conectan el sentido festivo de la Navidad con los procesos cósmicos y biológicos que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Se explorará la manera en que las culturas del mundo han interpretado el cielo, así como los fenómenos celestes que inspiran los calendarios y las tradiciones decembrinas.

Asiste al Planetario Nocturno el sábado 20 de diciembre de 2025

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Show Inmersivo científico Catástrofes cósmicas

El universo no se ha construido en la calma. Su historia está marcada por eventos violentos que, lejos de ser excepciones, han sido fundamentales para dar forma a todo lo que existe. Desde el mismo instante del Big Bang, el cosmos ha evolucionado a través de catástrofes: explosiones estelares, colisiones galácticas, impactos planetarios y transformaciones irreversibles. Fenómenos como la muerte de estrellas masivas en forma de supernovas, el canibalismo entre galaxias formadas por miles de millones de estrellas y los choques violentos que deforman sistemas planetarios enteros ocurren con frecuencia en todo el universo. Todo lo que conocemos —desde los elementos presentes en la Tierra hasta las estructuras más colosales del cosmos— es el resultado de un pasado lleno de cataclismos.

Horario:4:00 p. m. y 8.00 p. m.

Charla interactiva Navidad Viva

Experiencia inmersiva en torno a la importancia y el simbolismo de diversos objetos asociados a las festividades de fin de año, especialmente la Navidad. En ella se explorará el origen de estos elementos y la manera en que llegaron a convertirse en adornos de gran popularidad, a través de un relato que se remonta cientos de años atrás e integra la participación de culturas antiguas, diversas creencias y múltiples expresiones culturales.

Será una experiencia llena de color, en la que se emprenderá un viaje a través del tiempo y de distintos lugares para descubrir los orígenes del árbol de Navidad y de otros objetos relacionados con uno de los momentos más esperados del año, integrando sorprendentes fenómenos climáticos, seres maravillosos y escenarios casi mágicos.

Lugar: Domo

Horario: 5:00 p. m. y 6: 00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Charla interactiva Naveguemos por el cielo

Esta actividad pretende generar un espacio inmersivo, dinámico y participativo en el cual se acerque al público a las diversas características del cielo, los objetos que lo componen y la forma como se pueden reconocer, en conexión con las interpretaciones de diferentes culturas que plasmaron sus historias, creencias y cuestionamientos en la bóveda celeste desde diferentes miradas; combinando astronomía y mitología.

Lugar: Auditorio

Horario: 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Anticipando eclipses

Es un taller en el que las personas podrán predecir los próximos eclipses, bien sean de Sol o de Luna, realizando un cálculo aritmético sencillo. El taller permite abordar temas como el ciclo de Saros, el movimiento conjunto de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, y las clasificaciones y características de los eclipses para comprender finalmente qué se debe cumplir para que ocurran.

Lugar: Astroteca

Horario:4:00 p. m., 6:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller ¿Por qué este calendario?

Taller orientado a comprender cómo se fue construyendo, a lo largo del tiempo, el actual calendario gregoriano. En él se conversará sobre los ciclos del Sol y la Luna, se conocerán antiguos calendarios lunares y solares de Mesopotamia y Egipto, y se analizará la influencia que el poder político y religioso ha tenido en la forma en que la humanidad ha medido el tiempo.

Lugar: Astroteca

Horario:5:00 p. m. y 7:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Mesas de Juegos: Súper Cartas

En esta mesa de juegos del Planetario, los participantes podrán sumergirse en una experiencia lúdica e interactiva con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos. A través de estos juegos explorarán la diversidad del universo mientras desarrollan su curiosidad y comprensión sobre el cosmos. Con SuperMundos, descubrirán qué hace a la Tierra un planeta único en el Sistema Solar, contrastando sus características con otros mundos. En SuperConstelaciones, tendrán en sus manos fragmentos de la Vía Láctea, explorando nebulosas, cúmulos estelares y galaxias lejanas. Finalmente, SuperCosmos los llevará a conocer los objetos más impresionantes del universo, permitiéndoles jugar con sus tamaños, masas y escalas de tiempo. ¡Una actividad ideal para aprender mientras se divierten.

Lugar: Segundo piso

Horario: Franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Nubes: entre formas y capas

Este Taller le permite reconocer cómo se generan las nubes a partir de un experimento en el que usted mismo podrá hacer una, y aprender a clasificarlas a partir de su forma e identificar la información que brindan, por ejemplo, si anuncian una tormenta o un día soleado.

Lugar: Terraza

Horario: 4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Observación nocturna

Con la ayuda de nuestros telescopios, y una charla apoyada en un sistema de simulación astronómica, vamos a explorar el cielo de esa noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo.