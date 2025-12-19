Tasa de interés de política monetaria se mantiene en 9,25%: Banco de la República

–La Junta Directiva del Banco de la República decidió este viernes, por mayoría, mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 pbs. y uno por un recorte de 25 pbs.

Según el comunicado, en su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos:

Después de subir a 5,5% anual en octubre, la inflación total en noviembre descendió a 5,3%. No obstante, su nivel continuó por encima del observado a fin de 2024. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, se ubicó en 4,9%, inferior al 5,2% observado a fin de 2024.

Las expectativas de inflación futura a uno y dos años aumentaron en mayor grado que la inflación observada.

El PIB creció a una tasa anual del 3,4% en el tercer trimestre en su serie desestacionalizada, excediendo los pronósticos del equipo técnico (3,0%). La demanda interna impulsó el crecimiento anual del PIB, con una expansión del consumo total del 5,6%.

La no aprobación de la Ley de Financiamiento demanda del Gobierno Nacional acciones que contribuyan a equilibrar el Presupuesto General de la Nación en 2026.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el tercer trimestre del año fue de 2,4% del PIB, superior al registrado en el mismo trimestre de 2024 (-1,5%). La ampliación de este desbalance obedeció primordialmente al resultado deficitario de la balanza comercial de bienes, en un contexto de crecimiento de la demanda interna.

Las condiciones financieras externas continúan holgadas luego de la tercera reducción consecutiva de la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos que la ubicó en un rango de 3,5% a 3,75%, el menor observado en los últimos tres años. No obstante, las tensiones geopolíticas se mantienen en niveles elevados.

La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos.