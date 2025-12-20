EE.UU intercepta y decomisa otro barco petrolero en el Caribe frente a la costa de Venezuela

–(Imagen del primer petrolero incautado). En desarrollo del bloqueo ordenado por el presidente Donald Tump, la fuerza militar desplegada en el Caribe interceptó e incautó este sábado otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales frente a costa de Venezuela..

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, confirmó la detención del buque petrolero que «había atracado por última vez en Venezuela».

«En una operación realizada esta madrugada, 20 de diciembre, antes del amanecer, la Guardia Costera de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela», escribió Noem en su cuenta de X.

Según Noem, Washington seguirá «persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región». Estas afirmaciones han sido ampliamente repudiadas por Caracas que acusa a la Administración de Donald Trump de recurrir a las prácticas de «piratería».

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó después que la Guardia Costera, en coordinación con el Departamento de Guerra, llevó a cabo «una operación relámpago para incautar el buque cisterna Centuries, sospechoso de transportar petróleo sujeto a sanciones de Estados Unidos».

Se trata de un petrolero con bandera de Panamá. Su eslora total (LOA) es de 333,27 metros y mide 58 metros de manga, según datos de Marine Traffic.

«Piratas del Caribe»

El primer buque petrolero fue asaltado por militares estadounidenses la semana pasada. En aquel momento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó la situación de «acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz».

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó «el bloqueo total y completo» de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados. Además, anunció que el Gobierno venezolano ha sido «designado como una organización terrorista» por Washington.

Trump acusó a Caracas, sin sustentación alguna, de utilizar «el petróleo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo y al terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros».

Por su parte, Maduro, reiteró que pese a la prolongada agresión estadounidense, su país derrotará «a la oligarquía y al imperialismo en cualquier circunstancia». «Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo, y que tiene múltiples formas de acción. Venezuela, ¿qué ha demostrado? […] Que Venezuela es un país fuerte, que tiene un poder verdadero», aseveró.

Además, el presidente calificó de «mentira» y «fake news» el argumento de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico y aseveró que lo utiliza para justificar sus agresiones. «Eso del narcotráfico es ‘fake news’, mentira, pretexto. Como no pueden decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otro Afganistán, para crear otra Libia», explicó. (Información RT).