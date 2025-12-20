    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 20 de diciembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Boyacá y Cauca, y los chances que jugaron este sábado 20 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:


    Baloto 04 – 05 – 10 – 17 – 40 – Superbalota 10
    Baloto Revancha 01 – 12 – 19 – 22 – 29 – Superbalota 07

    Boyacá 7499 – Serie 075 – La 5ta 5
    Cauca 7173 – Serie 230 – La 5ta 0

    Dorado
    Mañana 9322 – La 5ta 4 – Tarde 3037 – La 5ta 9 – Noche 2927 – La 5ta 6

    Culona
    Día 3445 – Noche 2898

    Astro Sol
    1692- Signo Libra

    Astro Luna
    3486 – Signo Cáncer

    Paisita
    Día 3486 – La 5ta 7 – Noche 9574

    Paisita 3
    5812 – La 5ta 0

    Chontico
    Día 7458 – La 5ta 9 – Noche 7770 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 6185 – La 5ta 9 – Noche 0028 – La 5ta 7

    Sinuano
    Día 5531 – La 5ta 5 – Noche 7932 – La 5ta 2

    Cash Three
    Día 231 – Noche 115

    Play Four
    Día 6976 – Noche 8934

    Samán
    Día 0266

    Caribeña
    Día 1465 – La 5ta 2 – Noche 4228 – La 5ta 0

    Motilón
    Tarde 0639 – La 5ta 1 – Noche 8218 – La 5ta 4

    Fantástica
    Día 2016 – La 5ta 4 – Noche 2552 – La 5ta 3

    Antioqueñita
    Día 1812 – La 5ta 1 – Tarde 4482 – La 5ta 2

    Win 4
    1502

    Evening
    2966

