La influenza H3N2 hace carrera en Colombia; ¿qué dicen los expertos? ¿Es grave?

–Ante el cúmulo de noticias sobre la Influenza A (H3N2), especialistas emiten un parte de tranquilidad a la opinión pública, enfatizando que, si bien existe una mayor transmisibilidad, no hay evidencia de una mayor gravedad clínica asociada a esta cepa, pero refuerzan mensajes de prevención.

El médico Carlos Álvarez, vicepresidente de Investigación y Desarrollo Científico de Clínica Colsanitas, señaló que esta no es una cepa nueva sino parte de la gripe estacional, con una mayor transmisibilidad y circulación temprana, pero sin evidencia de mayor gravedad clínica, hospitalizaciones o mortalidad.

Aunque puede generar complicaciones en poblaciones vulnerables, los expertos insisten en la vacunación anual, el autocuidado y la consulta oportuna ante síntomas de alarma como las principales medidas para proteger la salud de la comunidad.

«Estamos ante una variante que genera un poco más de contagio y ha comenzado a circular de manera temprana, pero es fundamental precisar que no ha mostrado mayor severidad clínica. No se registra un aumento en las hospitalizaciones ni está asociada con una mayor mortalidad en comparación con temporadas anteriores», explicó el doctor Álvarez.

No obstante, el especialista recordó que la influenza puede derivar en complicaciones graves si no se maneja adecuadamente, por lo que la vigilancia y el cuidado siguen siendo primordiales.

La influenza no es una "gripa fuerte". Para muchas personas, puede ser una enfermedad grave. Este 2025, la invitación es clara: ¡Vacúnate! Pero sobre todo, asegúrate de que tus seres queridos con condiciones de salud preexistentes estén protegidos??. @gusroncancio pic.twitter.com/z0GpwAGRZc — ACINNACIONAL (@acinnacional) December 16, 2025

El virus se transmite principalmente a través de gotas respiratorias, el contacto con superficies contaminadas y la exposición prolongada en espacios cerrados. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, tos, congestión nasal, dolor muscular y dolor de cabeza. En algunos casos, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, puede presentarse un mayor riesgo de complicaciones como neumonía.

La doctora Carolina Villalba, Jefe Nacional de Salud Pública de Clínica Colsanitas, hizo un llamado especial para que la ciudadanía actúe con responsabilidad y evite el pánico. «La clave está en la prevención y en el cuidado de los más vulnerables», señaló.

Para proteger a la comunidad durante estas festividades, la doctora Villalba recomienda:

-Vacunación anual: La vacuna contra la influenza es efectiva contra esta variante y reduce drásticamente el riesgo de enfermedad grave.

-Cuidado extremo en poblaciones de riesgo: Se debe priorizar la protección de adultos mayores y bebés, así como de personas con condiciones crónicas (diabetes, hipertensión o defensas bajas).

-Higiene de manos: El lavado frecuente sigue siendo la barrera más efectiva contra la propagación.

-Uso de tapabocas: Esencial si se presentan síntomas o si se encuentra en espacios cerrados y concurridos.

-Aislamiento voluntario y autocuidado: Si presentan síntomas de gripa, quédese en casa, mantenga una alimentación balanceada y asegure una buena hidratación.

-Ante síntomas de alerta como dificultad para respirar o fiebre persistente, se debe buscar atención médica de inmediato.