Contundente golpes a finanzas ilícitas: Incautan 7,5 toneladas de marihuana en el Huila y 2.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó este sábado que la Policía Nacional asestó un contundente golpe a las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco», al incautar un cargamento de 7,5 toneladas de marihuana en el departamento del Huila. Además, en el Océano Pacífico, en jurisdicción de Nariño, fue interceptado un alijo de 2,9 toneladas de cocaína.

La primera operación se realizó en el municipio de Paicol, en territorio huilense, donde fue interceptado un camión con el voluminoso cargamento, con lo cual, destacó el ministro, se evitó que el llamado frente Dagoberto Ramos Ortiz fortaleciera sus finanzas. El conductor del automotor fue capturado.

¡Contundente golpe al narcotráfico y a las disidencias criminales! La @PoliciaColombia logró en Paicol, Huila, la captura de un individuo y la incautación de 7,5 toneladas de marihuana, evitando que este cargamento fortaleciera las finanzas del 'Frente Dagoberto Ramos Ortiz'.… pic.twitter.com/RNIIlxZ6Z8 — Mindefensa (@mindefensa) December 20, 2025

De otro lado, en el Pacífico Sur de Colombia la Armada Nacional decomisó de 2,9 toneladas de cocaína, en una interdicción marítima en desarrollo del Plan Ayacucho Plus.

El ministro de Defensa desacó que gracias a la inteligencia naval y a la acción de nuestros hombres en el mar, fue interceptada una embarcación con tres sujetos a bordo y una carga ilícita de alto impacto.

«Cada operación como esta debilita las finanzas criminales y fortalece la seguridad regional. Menos droga en circulación es más tranquilidad para nuestras comunidades. Avanzamos con resultados», subrayó.

Añadió que estas acciones de la fuerza pública representan «un golpe significativo a las economías ilícitas que alimentan la violencia y amenazan la seguridad del país. Continuaremos actuando con decisión y presencia institucional para contrarrestar el cáncer del narcotráfico y a los grupos criminales que se lucran con él».

#RendiCuentas2025 | Este año hemos alcanzado cifras históricas en la lucha contra el narcotráfico, demostrando el compromiso inquebrantable del Gobierno nacional. Toda nuestra Fuerza Pública trabaja sin descanso para que Colombia siga siendo el país del mundo que más avanza en… pic.twitter.com/wNQ6q3lsXt — Mindefensa (@mindefensa) December 20, 2025

A propósito del tema, en la rendición de cuentas 2025 del sector Defensa, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez, advirtió que “Colombia es el país que combate con mayor vehemencia el narcotráfico”, destacando el trabajo que ha hecho la Fuerza Pública para hacerle frente a este flagelo.

El jefe de la cartera de Defensa destacó que este es un problema de salud pública y que, por lo tanto, debe ser atacado desde todos los frentes y apuntando hacia toda cadena de producción.

“Colombia es el país que combate con mayor vehemencia el narcotráfico”, aseguró el ministro @PedroSanchezCol durante nuestra #RendiCuentas2025, donde destacó el trabajo que ha hecho nuestra Fuerza Pública para hacerle frente a este flagelo. El jefe de la cartera de Defensa… pic.twitter.com/5PAkLzkQGs — Mindefensa (@mindefensa) December 19, 2025