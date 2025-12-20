Mueren siete elefantes arrollados por un tren en India

–Un tren de pasajeros chocó con una manada de elefantes y siete maquidermios murieron, mientras otro resulto herido, en el noreste de India, indicaron las autoridades este sábado. Ningún viajero resultó herido en el accidente ocurrido en el estado de Assam, donde viven unos 4.000 de los 22.000 elefantes con que cuenta India en estado salvaje.

Un alto funcionario de la policía de Assam, V.V. Rakesh Reddy, indicó que el tren se dirigía a Nueva Delhi desde el remoto estado de Mizoram, en el noreste de India. Cinco vagones descarrilaron. La colisión, ocurrida a las 2:17 am (21:47 CET del viernes), alteró el tráfico ferroviario. Los trenes que debían pasar por ese tramo tuvieron que ser desviados a otra línea. «Las obras de restauración están en curso», informó la empresa ferroviaria.

Las autoridades indias introdujeron restricciones de velocidad en las cañadas por donde se desplazan los elefantes. Este último accidente se produjo, sin embargo, fuera de dichas zonas, precisó Kapinjal Kishore Sharma, un portavoz de los ferrocarriles indios. «Al avistar la manada de elefantes, el conductor activó el freno de emergencia. Pero el tren se estampó contra los elefantes», declaró.

La deforestación y la actividad inmobiliaria cerca de su hábitat obliga a los paquidermos a aventurarse cada vez más lejos en busca de comida, lo que los expone a situaciones conflictivas con humanos. Según datos del Parlamento, 629 personas murieron en accidentes con elefantes en toda India en 2023 y 2024. En Sri Lanka se produjo un descarrilamiento similar en febrero. Tampoco son inhabituales los accidentes de tren en la India, como el ocurrido en junio de 2023 con más de 280 muertos. (Información DW).