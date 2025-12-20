Robots chinos impactan en la pista de baile y esta es la reacción de Musk (VIDEO)

–Un video que circula en redes sociales muestra a una serie de robots vestidos con pantalones anchos y camisas brillantes acompañando en el escenario al artista, ejecutando pasos de baile y fusionándose con naturalidad con los movimientos del cantante.

Elon Musk reaccionó este sábado en su cuenta de X al video en el cual aparecen los robots chinos acompañando al cantante Wang Leehom durante uno de sus conciertos.

«Impresionante», escribió Musk al comentar las imágenes.

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros. Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

El usuario que publicó el video, @rohanpaul_ai, escribió: «Los robots en China lo hacen todo ahora, incluso bailan en el escenario como profesionales. Aquí, los robots de Unitree [empresa china líder en robótica] realizan volteretas ‘webster’ y se presentan en el concierto del cantante chino-estadounidense Wang Leehom en Chengdu».

El mes pasado, se hizo viral un video de Musk bailando con Optimus, el robot humanoide de Tesla, en una junta general de su compañía. (Información DW).