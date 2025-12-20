Petro ordena acelerar proceso para obtener recursos por $49 billones para compra de armas, equipos contra drones y otros elementos clave para fortalecer capacidades contra el terrorismo

–Al cierre de un Consejo de Seguridad realizado este sábado en la Casa de Nariño, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el presidente Gustavo Petro ordenó avanzar con la mayor celeridad posible en la construcción de un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para fortalecer las capacidades de defensa contra la amenaza de las organizaciones terroristas.

El titular de la cartera, acompañado de los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, resaltó que el Conpes exigido por el jefe de Estado está avaluado en $49 billones y tiene como eje central de la defensa de la vida.

“Avanzar lo más rápido posible en un Conpes para que las armas, las capacidades de defensa de la república se fortalezcan. Ese Conpes está valorado en 49 billones de pesos y está orientado a que se ejecuten aproximadamente unos 10 años. Ese proceso de fortalecimiento viene de parte de la iniciativa que ha desarrollado este Gobierno para proteger lo más valioso: la vida”, indicó el ministro en declaración a medios sobre las instrucciones del mandatario.

Respecto a los recursos para financiar el citado Conpes, Sánchez enfatizó que los colombianos tendrán que hacer un esfuerzo para invertir en la paz y seguridad.

“La pregunta es y de dónde sale ese dinero”, se preguntó el ministro, quien a renglón seguido se respondió: “pues tiene que salir de todos los colombianos, de todos nosotros. Si queremos seguridad, si queremos paz, tenemos que invertir en ella o de lo contrario tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a una amenaza”.

“Muchos dicen que es muy costoso la defensa, pero es más costoso no tenerla, así que tenemos que reflexionar sobre lo que tenemos que aportar, al tener mejor seguridad vamos a tener mejor inversión y por ende mejor desarrollo y mejor prosperidad, es un círculo virtuoso”, manifestó.

Asimismo, el ministro de Defensa destacó que el jefe de Estado ordenó el ajuste de las estrategias tanto de las operaciones ofensivas como de inteligencia para contrarrestar acciones de terrorismo como las perpetradas esta semana por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Buenos Aires (Cauca) y por el Eln en Aguachica (Cesar).

“El señor presidente dio unas instrucciones supremamente estratégicas en el tema: ajustar la estrategia para fortalecer las capacidades que sean necesarias en pie de Fuerza Pública, en tecnología, enfocadas en que el dispositivo permita garantizar y mejorar las condiciones de seguridad como se está avanzando en el Cauca y en Norte de Santander”, explicó.

Al respecto, indicó que la cúpula militar y policial adelantará el análisis para poner en marcha la nueva estrategia y para realizar los movimientos que sean necesarios para contrarrestar la amenaza.

En el mismo contexto, Sánchez invitó a los colombianos a apoyar a la Fuerza Pública con información que le permita hacer frente a los planes de las organizaciones terroristas.

“El terrorismo no discrimina, el terrorismo amenaza es al pueblo colombiano, es que el terrorismo debe ser erradicado. Avanzamos y es más fácil hacerlo si nos unimos absolutamente todos, por ello ratificamos la invitación a que informen oportunamente cualquier sospecha, cualquier acto que pueda amenazar a cualquier colombiano. No permitamos que veamos una amenaza terrorista que va a atacar a su vecino y nos quedemos callados”, dijo Sánchez.

Al cierre del Consejo de Paz y Seguridad liderado por el presidente @petrogustavo, el ministro @PedroSanchezCol destacó el esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional para aumentar el pie de fuerza y fortalecer las capacidades en miras a garantizar las condiciones de seguridad… pic.twitter.com/5G3QlXoJIJ — Mindefensa (@mindefensa) December 20, 2025

Sobre los hechos de violencia en el Cauca y el Cesar, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, manifestó que las capacidades de las tropas se van a fortalecer con sistemas antidrones y anunció que van a fortalecer los esquemas de inteligencia.

“Vamos a adquirir elementos contra drones. Allí (en el Cesar) desafortunadamente no los teníamos, no teníamos detectores ni inhibidores porque se habían ubicado los que habíamos adquirido, pues en áreas más críticas como el Cauca, Arauca, Catatumbo y Sur de Bolívar, donde hemos tenido los ataques más fuertes con drones”, aseveró.

El general agregó que también es necesario “reestructurar los planes de seguridad, tenemos que revisar lo que teníamos y cómo se tiene que modificar eso y, finalmente, la inteligencia para anticipar”.

El comandante del Ejército hizo énfasis en que “la inteligencia es una capacidad fundamental que tenemos que tener en cuenta para poder accionar esto. Todos los días trabajamos por fortalecer las capacidades y cada evento que nos sucede es una lección aprendida que nos corresponde analizar y tomar acciones inmediatas para que no vuelvan a suceder”.