Marco Rubio: «No permitiremos que las acciones de un presidente cuyo mandato terminará pronto dañen la relación que existe entre EE.UU y Colombia»

–En una de las conferencias de prensa más largas jamás celebradas por cualquier Secretario de Estado, Marco Rubio respondió este viernes preguntas de casi 50 periodistas durante más de 2 horas sobre innumerables temas, entre ellos sobre Colombia y el presidente Gustavo Petro y la posibilidad de una guerra contra Venezuela y la misma Colombia.

Entre otras cosas, el jefe del Departamento de Estado afirmó: «Entiendo que el Presidente de Colombia, es una persona inusual, pero independientemente de eso tenemos a nivel institucional… tenemos muy buenas relaciones…». Y advirtió: «No vamos a permitir que los pronunciamientos de un individuo inestable impacten nuestra relación más amplia con Colombia. No permitiremos que las acciones de un presidente cuyo mandato terminará pronto dañen la relación que existe entre Estados Unidos y Colombia. Esta es una relación muy estrecha».

También señaló: «Nuestro trabajo es tratar de, en la medida de lo posible, mantener esos fuertes lazos entre Colombia y Estados Unidos y no permitir que se vean amenazados por los pronunciamientos de una sola persona».

Y complementó: «Esperemos que en el futuro exista la oportunidad de mejorar la cooperación en los niveles más altos del gobierno colombiano, pero no dañaremos o no queremos dañar todas las relaciones que tenemos y los vínculos que tenemos».

Rubio subrayó que la situación con Colombia no tiene nada que ver con izquierda o derecha. «Tiene que ver muy simplemente con si tenemos o no un líder allí con el que podamos trabajar. La relación entre Estados Unidos y Colombia –especialmente nuestra relación de seguridad, pero también nuestra relación económica con un acuerdo de libre comercio, es un modelo. Fue un modelo para la región. Intentamos replicar eso. Todo el mundo usaría el Plan Colombia como ejemplo de lo que hay que hacer en estos otros lugares, y queremos continuar con eso.

Transcribimos a continuación las preguntas y respuestas relacionadas con Colombia y Venezuela:

PREGUNTA:

Sr. Rubio, en español, si se me permite. El presidente Trump ha llamado al presidente Gustavo Petro un líder del narcotráfico ¿hay alguna prueba o por qué esta Administración llama a Gustavo Petro líder del narcotráfico? Y por último Secretario, me gustaría, dada la invitación que Gustavo Petro ha hecho ahora al Presidente Trump, si está considerando ir a Colombia y hablar con Gustavo Petro. Gracias.

SECRETARIO RUBIO:

Hablamos con todos. Lamentablemente se trata de una persona poco consistente en sus declaraciones, pero no permitiremos que las acciones de un presidente cuyo mandato terminará pronto dañen la relación que existe entre Estados Unidos y Colombia. Esta es una relación muy estrecha. Una relación que se ha construido durante los últimos 50 años. Una importante relación comercial, diplomática, militar y de seguridad. Es uno de los mayores socios y aliados que tenemos en la región y lo que queremos… No vamos a permitir que ningún tipo de problema que exista con un individuo específico dañe esta relación tan importante. Esperemos que en el futuro exista la oportunidad de mejorar la cooperación en los niveles más altos del gobierno colombiano, pero no dañaremos o no queremos dañar todas las relaciones que tenemos y los vínculos que tenemos, incluyendo a personas en el cuerpo legislativo y también a funcionarios electos a nivel local y muchos alcaldes diferentes y diferentes lugares dentro de Colombia, quienes también tienen muy buena relación con los Estados Unidos, y la amplia y estrecha relación que existe también entre nuestros pueblos.

Dije, mira, no vamos a permitir que los pronunciamientos de un individuo inestable allí impacten – no queremos permitir que impacten nuestra relación más amplia con Colombia. Es una relación importante, una alianza importante. Se extiende a lo comercial, de pueblo a pueblo, cultural, obviamente seguridad y estabilidad –todas estas cosas– y nuestro trabajo es tratar de, en la medida de lo posible, mantener esos fuertes lazos entre Colombia y Estados Unidos y no permitir que se vean amenazados por los pronunciamientos de una sola persona.

Esperamos ver pronto un día en el que tengamos mejores relaciones con el líder de ese país. Pero no vamos a dejar que eso no exista ahora – vamos a hacer todo lo posible para no dejar que eso impacte las relaciones que tenemos con el pueblo de Colombia, con la nación, con su economía, con sus fuerzas de seguridad, que son muy importantes. Esta es una alianza muy importante, una asociación estratégica muy importante que hemos construido a través de mucho trabajo duro durante décadas, y no vamos a permitir que eso se desmorone por culpa de una sola persona.

Si eso cambia y él cambia, sería genial, y obviamente en mayo habrá un nuevo presidente allí y habrá elecciones, y trabajaremos, con suerte, de manera más cooperativa con quien reemplace al presidente actual. Pero eso depende del pueblo de Colombia.

PREGUNTA:

Señor Secretario, usted acaba de decir que no espera o que no es intención de Estados Unidos que las diferencias con el presidente Gustavo Petro afecten la relación con Colombia, pero la verdad es que han tenido implicaciones. Colombia fue descertificada. El presidente Donald Trump ordenó la suspensión de los recursos de cooperación para nuestro país y las consecuencias de esto para la seguridad ya se están viendo en Colombia. Anoche mismo, seis soldados colombianos fueron asesinados por el ELN durante un ataque terrorista, y la pregunta clave en Colombia hoy es qué pasará el próximo año si Colombia elige un presidente de izquierda. Si las relaciones de los Estados Unidos,Las buenas relaciones con Colombia y el apoyo de Estados Unidos dependerán de que el pueblo colombiano elija un presidente que sea visto favorablemente por esta Administración.

SECRETARIO RUBIO:

No se trata de izquierda o derecha, se trata de una persona que simplemente no coopera con nosotros en estos esfuerzos. De eso se trata. Al final del día, el pueblo colombiano elegirá a su próximo presidente. Es una democracia, celebran elecciones. Esperemos que se cumplan todos los requisitos. Tienen una larga historia de cumplir con los requisitos democráticos. No estamos diciendo que Petro no haya sido elegido democráticamente, aquí nadie dice eso. Pero básicamente no se trata de izquierda o derecha, se trata de tener en el poder un presidente que coopere con nosotros. Seguramente la postura que adopta contra Estados Unidos ha afectado nuestra relación. De eso no hay duda. Ninguno. Estamos tratando de limitar eso tanto como sea posible,pero también tenemos intereses que debemos proteger y no podemos fingir lo contrario cuando un presidente les dice a los elementos de seguridad que no cooperen con Estados Unidos. No podemos ignorar eso. Pero por otro lado, entendemos que tenemos dentro del sistema colombiano, incluso a nivel legislativo, en el Congreso, en el Senado, también alcaldes y otros líderes políticos de ese país que efectivamente están interesados en buenas relaciones con Estados Unidos, e incluso líderes que no son de derecha, que son líderes de izquierda, pero que entienden la importancia de esa relación. Pero no se trata ni de izquierda ni de derecha. Se trata de si habrá o no cooperación con Estados Unidos. Tenemos una larga historia de cooperación con Colombia, que fue un ejemplo y un modelo para la región, y lo que tenemos ahora no es tan buenoy eso es desafortunado. Ojalá eso cambie.

La pregunta era sobre si las relaciones de Estados Unidos con Colombia dependen de si eligen un líder de centroderecha o de centroizquierda. No tiene nada que ver con izquierda o derecha. Tiene que ver muy simplemente con si tenemos o no un líder allí con el que podamos trabajar. La relación entre Estados Unidos y Colombia –especialmente nuestra relación de seguridad, pero también nuestra relación económica con un acuerdo de libre comercio, es un modelo. Fue un modelo para la región. Intentamos replicar eso. Todo el mundo usaría el Plan Colombia como ejemplo de lo que hay que hacer en estos otros lugares, y queremos continuar con eso.

Ahora bien, sin duda, cuando el presidente de un país dice algunas de las cosas y ordena algunas de las cosas que ha ordenado, eso tendrá un impacto en parte de esa relación. Nuestro trabajo es tratar de preservar y proteger la mayor parte posible de esa relación, pero se verá afectada. Pero no importa si el próximo presidente es de centroderecha o de centroizquierda. Ese no es el problema. La cuestión es si el próximo presidente será alguien que vuelva a cooperar con Estados Unidos y reinicie estas relaciones. Eso es lo que buscamos. Y si el presidente Petro cambia su postura, tal vez eso también podría cambiar. Pero si no lo hace, obviamente será el pueblo de Colombia el que tendrá que elegir a su próximo presidente.

PREGUNTA: ¿Pero habrá guerra, señor Secretario? Porque ahora mismo en Colombia… Todos los días la gente en Venezuela cree que existe una posibilidad real de una guerra entre Estados Unidos y Colombia.

SECRETARIO RUBIO:

Estamos protegiendo el interés nacional de los Estados Unidos. Pienso que es nuestro derecho. Y también les diré que en Colombia debe haber mucha preocupación de que haya habido un ataque anteayer o ayer por parte del ELN o las FARC, creo que fue el ELN. Y operan abiertamente desde territorio venezolano, como si fueran un país soberano que opera abiertamente dentro del territorio venezolano.

Nuestro interés en Venezuela y en la región es el interés nacional de Estados Unidos, y en Venezuela tenemos un régimen ilegítimo que no sólo no coopera con Estados Unidos sino que en última instancia coopera con narcoterroristas y otras personas que amenazan la seguridad nacional de nuestro país.

Seamos claros: Maduro ha hecho múltiples acuerdos con elementos de todo el mundo, incluida la administración Biden, ¿de acuerdo? Maduro hizo un trato con la administración Biden y este es el trato que hizo. Y sólo les digo esto no porque queramos volver a ese trato, sino simplemente como un ejemplo de por qué no se puede confiar en que el tipo mantenga los tratos. Es un problema. Bine. Si alguien rompe un trato varias veces, tienes derecho a ser escéptico de que alguna vez lo conserve.

Hizo un trato. Y como parte de ese acuerdo, levantaron las sanciones y liberaron a sus dos sobrinos de la custodia federal después de su condena. Enviaron de vuelta a su hombre del bolso, Alex Saab, y todo ese tipo de cosas. Liberó a presos políticos y prometió celebrar elecciones libres y justas. No tuvo elecciones libres y justas. Volvió a arrestar o exiliar a la mayoría de esos presos políticos. Así que se embolsó todos los beneficios y no cumplió ninguno de esos compromisos. Entonces, mira, es difícil tener y hacer un trato con alguien que nunca cumple un trato.

Ahora, desde la perspectiva más amplia de lo que estás preguntando, seamos maduros aquí. Sí, hay cuestiones en las que queremos buscar la paz si eso es posible, pero también tenemos nuestro interés nacional. Si nuestro nacional – no vamos a llegar a un acuerdo de paz con las bandas narcotraficantes. No lo somos. Nosotros –allí– no podemos llegar a un acuerdo de paz con la MS13, no podemos llegar a un acuerdo de paz con Tren de Aragua, no podemos llegar a un acuerdo de paz con el ELN o las FARC que todavía están bombeando drogas a Estados Unidos, o cualquiera de los cárteles en México. No se puede llegar a un acuerdo de paz con esta gente, como tampoco se puede llegar a un acuerdo de paz con la mafia.

Por lo tanto, creo que es importante entender que hay diferencias entre las facciones en guerra y los estados-nación de todo el mundo, donde sentimos que tal vez podríamos actuar como un puente para generar las diferencias. Pero cuando se habla de cosas que implican directamente el interés nacional de los Estados Unidos – y nadie puede argumentar que la criminalidad transnacional y el terrorismo en nuestro hemisferio no son una amenaza para el interés nacional de los Estados Unidos – tenemos que usar – nos reservamos el derecho y tenemos el derecho de utilizar cada elemento del poder nacional para defender los intereses nacionales de los Estados Unidos Estados Unidos, y nadie puede discutirlo. Y todos los países del mundo se reservan la misma opción. Simplemente – simplemente tenemos más poder que algunos de ellos.

PREGUNTA:

¿Tiene Estados Unidos el objetivo de sacar a Maduro del poder? ¿Espera algún cambio de régimen este 2026? Te agradecería que pudieras responder tanto en inglés como en español.

PREGUNTA:

Secretario Rubio, usted lleva años denunciando el régimen de Nicolás Maduro y recientemente estuvo involucrado en una conversación telefónica entre el presidente Trump y Nicolás Maduro. Me gustaría preguntarle cuál fue su impresión de Nicolás Maduro durante esa conversación, considerando que lo conoce desde hace años. Por su comportamiento, si se siente asediado, según informan los medios. Si está abierto a ir a otro país a cambio de un indulto. Si estás considerando reunirte con él. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué nos puedes contar sobre el impacto que está teniendo en la prensa?

SECRETARIO RUBIO:

No voy a comentar ninguna conversación entre el presidente Trump y ninguna otra persona en el mundo, y si tuvo lugar o no. No voy a entrar en eso. Repetiré lo que ya he dicho. Esto es algo muy simple y se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos. Hay una amenaza regional y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación. Para empezar, es un régimen ilegítimo. En segundo lugar, es un régimen que no coopera, es antiamericano en todas sus declaraciones y acciones. Y tercero, es un régimen que no sólo no coopera con nosotros, sino que también coopera abiertamente con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son. Por eso es difícil llegar a un acuerdo con los terroristas que cooperan abiertamente con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Aparte de eso,No voy a especular.

PREGUNTA: Gracias, señor secretario. ¿Tiene Estados Unidos el objetivo de sacar a Maduro del poder? ¿Espera algún cambio de régimen este 2026? Te agradecería que pudieras responder tanto en inglés como en español.

SECRETARIO RUBIO:

Mire, nuestro objetivo es la estabilidad y la seguridad regionales en interés nacional de los Estados Unidos. El interés nacional de Estados Unidos específicamente cuando se trata de Venezuela es el siguiente.

Tenemos un régimen que es ilegítimo; que coopera con Irán, que coopera con Hezbolá; que coopera con el narcotráfico y las organizaciones narcoterroristas, incluyendo no sólo proteger sus cargamentos y permitirles operar con impunidad, sino que también permite a algunos de ellos controlar territorio, la Se y las FARC-D. Bine? Los disidentes del ELN y las FARC operan abiertamente. Tienen como campamentos abiertos que controlan territorio dentro de Venezuela. Ese es nuestro –, ese es nuestro interés nacional y en eso se centra esto, y en eso se ha centrado el Presidente, y eso es lo que estamos llevando a cabo. Y en eso nos hemos centrado todo el tiempo porque esa es la amenaza al interés nacional de Estados Unidos.

Ahora bien, ¿consideramos legítimo a Maduro? No. Y por cierto chicos, cuando digo estas cosas sobre Maduro y su papel en el narcotráfico, no es – Escucho sus informes, Marco Rubio lo dice. No lo hago – no soy yo. Un gran jurado en Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York – bien, a un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York se le presentaron pruebas y regresó con una acusación – no sólo contra Maduro, por cierto, sino contra un grupo de personas en su gobierno – por narcotráfico. Un montón. Hizo acusar a sus sobrinos o a los sobrinos del – de su esposa, condenados en Estados Unidos por narcotráfico.

Así fue –hasta que el presidente Trump comenzó a hacer algo sobre estos vínculos con el narcotráfico, nadie discutió que Maduro y su régimen estaban confabulados con los narcotraficantes, sin mencionar el hecho de que desataron pandillas del Tren de Aragua en Estados Unidos. Han desatado un evento migratorio masivo – quizás el más grande de la historia. Ocho millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014, desestabilizando también a todos los países de la región que tuvieron que asumir personas que huyen de este régimen ilegítimo. Entonces – pero nadie cuestionó los vínculos con las drogas. Entonces, nuestro – en eso se ha centrado el Presidente y ese es el problema. Y ese es el problema en Venezuela.

En el caso de Venezuela es muy sencillo. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbolá y con grupos narcotraficantes. Incluso el ELN y las FARC operan abiertamente dentro del territorio venezolano (Inaudible.). Por tanto, la amenaza que enfrenta Estados Unidos es la siguiente: tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas, y por eso consideramos al régimen de Maduro un régimen terrorista. Coopera abiertamente con regímenes y organizaciones terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Ése es nuestro interés y en eso estamos centrados.

PREGUNTA: Dos cuestiones específicas en español. Basándose en esta lógica hemisférica, ¿ha considerado extender la presión más allá de Venezuela o Colombia a regímenes como Nicaragua o Cuba? Y segundo, esta semana el Congreso denunció que México está enviando decenas de petroleros a Cuba, y la consiguiente preocupación de que esto ayude a financiar la dictadura. ¿Debería México reconsiderar esta política de asistencia al régimen cubano?

La amenaza más importante en la región son estos grupos terroristas criminales. Ésta es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta todo el hemisferio. Es la causa fundamental de la violencia en Ecuador, en México, en toda Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más importante de la región. Así que tenemos gobiernos que cooperan con nuestros esfuerzos para contrarrestar eso. Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador. No quiero dejar a nadie fuera, pero hay muchos partidos que cooperan.

Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia.

Entiendo que el Presidente de Colombia, es una persona inusual, pero independientemente de eso tenemos a nivel institucional… tenemos muy buenas relaciones, y con México… el gobierno de México está haciendo más en este momento en materia de seguridad que nunca en su historia. Aún queda mucho por hacer, pero estamos cooperando. En cuanto al tema de Venezuela, no tenemos eso. Se trata de un régimen ilegítimo que no sólo no coopera con Estados Unidos, sino que también coopera abiertamente con elementos criminales.

Por ejemplo, el ELN y las FARC operan abiertamente desde territorio venezolano, entidades narcotraficantes operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para enviar drogas como la cocaína a Estados Unidos a través del Caribe. Esto crea una situación de seguridad muy grave en muchos países, incluidos Trinidad, República Dominicana, etc.

Así pues, Estados Unidos simplemente está promoviendo la seguridad en el hemisferio, que incluye, por ejemplo, también a Haití, y nos hemos centrado en eso. Obviamente, los esfuerzos contra los narcotraficantes’ barcos que salen de Venezuela han recibido mucha atención. Lo que no se informa es lo que estamos haciendo también en el Pacífico, donde también hay esfuerzos en curso. La diferencia es que aquí contamos con la cooperación de gobiernos amigos. De lo que no se habla es de lo que estamos haciendo junto con los mexicanos; de lo que no se habla es de lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandillas dentro de Haití. De lo que no se habla es de toda la cooperación que existe con todos estos gobiernos para librar esta guerra contra estos elementos terroristas criminales que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan a los Estados de esta región.

La buena noticia es que este nuevo año nos traerá más gobiernos en el hemisferio que estén dispuestos a cooperar, en países como Bolivia, en Chile. Ya tenemos amistades muy fuertes en lugares como Paraguay y Argentina, y también la reelección del presidente ecuatoriano, y la cooperación que existe en muchos países, y nuestro objetivo es ampliar esas relaciones también con otros países.

Así que el esfuerzo se centra en eso, y en eso estamos centrados, y obviamente tenemos que identificar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente es la razón por la que Venezuela ha recibido tanta atención. Esto se debe a que Venezuela es un país que no sólo es un régimen ilegítimo que no coopera con nosotros sino también un régimen que coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas, incluidos Hezbolá, Irán y otros. Y es evidente que estos narcogrupos cooperan abiertamente desde allí.

La pregunta que yo –y es una pregunta que muchos de ustedes también podrían tener– es que cuando se trata del hemisferio occidental, la amenaza más grave para los Estados Unidos por parte del hemisferio occidental proviene de grupos criminales terroristas transnacionales, centrados principalmente en el narcotráfico, pero también están en todos los negocios secundarios.

Entonces, la buena noticia es que tenemos muchos países en la región que cooperan abiertamente y trabajan con nosotros para enfrentar estos desafíos. México – su nivel de cooperación con nosotros es el más alto jamás registrado en su historia. En toda Centroamérica, en su mayor parte, excepto quizás Nicaragua y en cierta medida Honduras, hemos tenido una gran cooperación de Ecuador, de El Salvador, de – bueno, Ecuador está en Sudamérica, pero al otro lado de la costa del Pacífico, donde también estamos realizando esfuerzos. Guatemala, Costa Rica, Panamá – todas estas son naciones que cooperan abiertamente con nosotros en busca de estabilidad en la región.

Usted se muda a la Cuenca del Caribe en Trinidad, en Guyana, en Jamaica, en la República Dominicana, países que cooperan abiertamente con nosotros – incluso Colombia, a pesar de su inusual presidente, tiene instituciones en ese país que trabajan muy estrechamente con nosotros, y esos vínculos permanecen sin obstáculos y sin verse afectados. Así que todo esto es muy positivo.

Hay un lugar que no coopera y es el régimen ilegítimo de Venezuela. No sólo no cooperan con nosotros, sino que cooperan abiertamente con elementos terroristas y criminales. Por ejemplo, invitan a Hezbolá e Irán a operar desde su territorio. Pero también permiten que el ELN y los disidentes de las FARC no sólo operen desde el interior del territorio venezolano, sino que controlen el territorio venezolano sin trabas ni obstáculos. Además de eso, sabemos que están confabulados con organizaciones narcotraficantes. No es que no lo hagan – no es sólo que no trabajen con nosotros contra estas organizaciones, ¿de acuerdo? Es que cooperan abiertamente con estos tipos y les permiten operar. Entonces, estos tipos entran y salen, haciendo lo que quieren desde territorio venezolano, y es un desafío.

Y es por eso que ha recibido tanta atención. Pero les insto a que no sólo se concentren en eso, sino también en todas las demás cosas que estamos haciendo en la región, incluyendo, por ejemplo, poner en marcha esta fuerza de represión de pandillas en Haití, que – estábamos buscando 5.500 fuerzas. Ya contamos con promesas de hasta 7.500 fuerzas de diversos países. Hemos visto a donantes intensificar sus esfuerzos para financiar ese esfuerzo. Éste es un esfuerzo muy importante. Todo se une de forma cohesiva.

Pero el objetivo aquí es llevar seguridad y estabilidad al hemisferio, a la región, a la región en la que vivimos, que no ha recibido suficiente atención. Para lograr eso, es necesario incorporar los elementos del poder estadounidense, hacerlo en asociación con tantos países como estén dispuestos a trabajar con nosotros en ese sentido – ese es el objetivo aquí, es integral e involucra más de un solo lugar. Lo que hace que Venezuela se destaque es que el régimen allí realmente coopera con los terroristas.