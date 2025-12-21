De magnitudes 4.6 y 3.1 fueron los sismos consecutivos que sacudieron a Colombia en la mañana de este domingo; no se reportan consecuencias

–Dos sismos se produjeron en un corto intervalo de tiempo este domingo en Colombia. El mas fuerte, de magnitud 4.6, se registró a las 09:05 a.m., con epicentro en Neiva, la capital del departamento del Huila y el segundo, a las 09:36 a.m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El temblor en jurisdicción de la capital huilense se originó a una profundidad de 34 kilómetros y se sintió en buena parte del sur del territorio nacional y parte de la región central.

El segundo movimiento telúrico, con epicentro en el Chocó, se produjo a las 9 y 36 a.m., a una profundidad de 90 kilómetros, confirmó la Red Sismológica Nacional.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-21, 09:36 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 90 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/tr4VcdhIIo — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 21, 2025

Hacia la media noche de este sábado se registró un sismo de magnitud 3.6, a una profundidad de 5 kilómetros, con epicentro en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima.

Este fue antecedido por un temblor de magnitud 2.8 con epicentro en el municipio de Paratebuendo, en el departamento de Cundinamarca, límites con el Meta.