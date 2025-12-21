Volcán Puracé sigue lanzando ceniza asociada a gran actividad sísmica; se mantiene la alerta Naranja

–El Volcán Puracé, de la cadena volcánica Los Coconucos, registró nuevas emisiones de ceniza y gran actividad sísmica, por lo que permanece en estado de alerta Naranja, indicó en un boletín extraordinario el Servicio Geológico Colombiano.

En las últimas horas, se han proucido tres emisiones de ceniza que alcanzaron alturas de hasta 600 metros sobre la cima del volcán.

Hoy, en nuestro boletín extraordinario sobre la actividad del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos ?, informamos que desde ayer y hasta el momento de publicación de este reporte se han registrado seis emisiones de ceniza, con alturas de hasta 1500 m sobre la cima del… pic.twitter.com/uizw6Jv2GX — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 17, 2025



En el boletín extraordinario, el Servicio Geológico indica que desde la víspera hasta esta mañana de domingo, se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de Tremor (TR) y tremor continuo. Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de 1 km de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera. Algunas de estas señales sísmicas se asociaron con emisiones de ceniza que se dispersaron principalmente hacia el noroccidente y occidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, y alcanzaron alturas de hasta 600 m sobre la cima del volcán. En total, se registraron tres (3) emisiones de ceniza que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

Además, se mantuvo el registro de señales sísmicas de baja magnitud asociadas con procesos de fracturamiento de roca, ubicadas principalmente bajo los volcanes Puracé y Piocollo, con profundidades entre 1 y 2 km.

Se continúan detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO2) hacia la atmósfera. De igual manera, se siguen registrando niveles de temperatura similares a los presentados en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán.

A partir del seguimiento realizado a la actividad superficial del volcán Curiquinga, se continúa registrando la desgasificación constante a través de la grieta localizada en la pared norte del interior del cráter sin evidencia de emisión de cenizas.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los

parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : Volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.