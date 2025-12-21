En 48 horas se realizó incautación histórica de 27 toneladas de cocaína en América Latina y Europa «sin un solo muerto»: Petro

–El presidente Gustavo Pretro saltó una operación internacional contra el narcotráfico en la que participó la Armada de Colombia. “En dos días, la inteligencia de la Armada Nacional logró incautar 27 toneladas de cocaína en dos operaciones realizadas en América Latina y Europa”, afirmó este domingo el jefe de Estado en su cuenta en X.

Una de las operaciones se realizó de manera conjunta con autoridades antimafia de Panamá, Australia, Costa Rica y El Salvador que permitió la incautación de nueve toneladas de cocaína transportadas en embarcaciones en aguas del Pacífico.

La otra operación se ejecutó, según el jefe del Estado, cerca de las Islas Canarias, con ayuda de las policías de Europa, donde se incautaron 18 toneladas.

El presidente Gustavo resaltó que en las operaciones se produjo la captura de aproximadamente 20 personas y enfatizó:

“Hemos logrado una de las mayores incautaciones de la historia en solo dos días, sin un solo muerto”.

En dos días, la inteligencia de la Armada Nacional, logró incautar 27 toneladas de cocaína. En dos rutas, una por el pacífico, con participación de Panamá, Australia, Costa Rica y el Salvador se logró incautar en varias embarcaciones 9 toneladas de cocaína. Y en otra operación… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2025

De otra parte, la inteligencia de la Armada en Colombia permitió la incautación de 2,9 toneladas de cocaína a 45 millas náuticas de la costa nariñense.

Unidades de la Armada lograron la interdicción de una embarcación tripulada por dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano, la cual transportaba cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica.

La operación fue posible gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, que permitió a unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectar la embarcación.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, estableciendo que se trataba de 2.912 kilogramos de clorhidrato de cocaína.?

De manera inmediata, los marinos de Colombia efectuaron la interdicción e inspección de la motonave, hallando en su interior 146 bultos con sustancias ilícitas.

Los capturados y el alijo incautado fueron trasladados a puerto seguro, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), estableciendo que se trataba de 2.912 kilogramos de clorhidrato de cocaína y un kilogramo de sustancia sintética conocida como ‘Tusi’.

Esta incautación, según análisis de la Armada, representa un contundente golpe a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes, al impedir el ingreso de cerca de 140 millones de dólares a sus estructuras criminales y evitar la comercialización de más de 7,2 millones de dosis en mercados internacionales.