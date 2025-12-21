Cortes de luz este lunes 22 de diciembre de 2025 en Bogotá, Funza, Chía y Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 22 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Chía y Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Barrios Unidos
Barrio Entrerios. De la carrera 64 a carrera 66 entre calle 79 a calle 81. Desde las 8:30 a. m.hasta las 5:00 p. m.
Barrio La Paz. De la carrera 28 a calle 30 entre calle 64 a calle 66. Desde las 7:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.
Barrio Popular Modelo. De la carrera 56 a carrera 58 entre calle 63 a calle 66. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Las Acacias. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 61 sur a calle 63 sur. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:30 p. m.
Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 63 sur a calle 65 sur. Desde las 12:00 a. m.hasta las 3:00 p. m.
Localidad de Bosa
Barrio San Pedro. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 85 a carrera 87. Desde las 7:30 a. m.hasta las 4:00 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio Belén. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 111 a carrera 113. Desde las 9:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.
Barrio El Carmen. De la carrera 113 a carrera 115 entre calle 15 a calle 17. Desde las 9:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.
Barrio Villa Carmenza. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 111 a carrera 114. Desde las 9:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Lusitania. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 9 a calle 12. Desde las 8:00 a. m.hasta las 6:00 p. m.
Barrio Jorge Uribe Botero. De la carrera 84 a carrera 86 entre calle 47 sur a calle 49 sur. Desde las 7:45 a. m.hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Tunjuelito
Barrio Fatima. De la calle 49 sur a calle 51 sur entre carrera 36 a carrera 38. Desde las 8:15 a. m.hasta las 11:15 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Lisboa. De la calle 133 a calle 135 entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 8:30 a. m.hasta las 5:00 p. m.
Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 186 a calle 188. Desde las 8:15 a. m.hasta las 5:00 p. m.
Barrios de municipios aledaños
Municipio de Funza
Vereda Cocli. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:30 p. m.
Municipio de Chía
Vereda Fusca. Desde las 8:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.
Municipio de Cajicá
De la calle 1 sur a calle 3 sur entre carrera 7 a carrera 9. Desde las 8:30 a. m.hasta las 5:30 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.