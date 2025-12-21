    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este lunes 22 de diciembre de 2025 en Bogotá, Funza, Chía y Cajicá

    Ariel Cabrera

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 22 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

    Localidad de Barrios Unidos

    Barrio Entrerios. De la carrera 64 a carrera 66 entre calle 79 a calle 81. Desde las 8:30 a. m.hasta las 5:00 p. m.

    Barrio La Paz. De la carrera 28 a calle 30 entre calle 64 a calle 66. Desde las 7:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Popular Modelo. De la carrera 56 a carrera 58 entre calle 63 a calle 66. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Barrio Las Acacias. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 61 sur a calle 63 sur. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:30 p. m.

    Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 63 sur a calle 65 sur. Desde las 12:00 a. m.hasta las 3:00 p. m.

    Localidad de Bosa

    Barrio San Pedro. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 85 a carrera 87. Desde las 7:30 a. m.hasta las 4:00 p. m.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Belén. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 111 a carrera 113. Desde las 9:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.

    Barrio El Carmen. De la carrera 113 a carrera 115 entre calle 15 a calle 17. Desde las 9:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.

    Barrio Villa Carmenza. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 111 a carrera 114. Desde las 9:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Lusitania. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 9 a calle 12. Desde las 8:00 a. m.hasta las 6:00 p. m.

    Barrio Jorge Uribe Botero. De la carrera 84 a carrera 86 entre calle 47 sur a calle 49 sur. Desde las 7:45 a. m.hasta las 5:15 p. m.

    Localidad de Tunjuelito

    Barrio Fatima. De la calle 49 sur a calle 51 sur entre carrera 36 a carrera 38. Desde las 8:15 a. m.hasta las 11:15 p. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio Lisboa. De la calle 133 a calle 135 entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 8:30 a. m.hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 186 a calle 188. Desde las 8:15 a. m.hasta las 5:00 p. m.

    Barrios de municipios aledaños

    Municipio de Funza

    Vereda Cocli. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:30 p. m.

    Municipio de Chía

    Vereda Fusca. Desde las 8:15 a. m.hasta las 6:00 p. m.

    Municipio de Cajicá

    De la calle 1 sur a calle 3 sur entre carrera 7 a carrera 9. Desde las 8:30 a. m.hasta las 5:30 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

