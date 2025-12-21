    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 21 de diciembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 21 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:


    Dorado
    Noche 0249 – La 5ta 1

    Culona
    Día 7181 – Noche 1611

    Pijao de Oro
    9749 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 7276 – La 5ta 1 – Noche 3138

    Chontico
    Día 3285 – La 5ta 4 – Noche 4596 – La 5ta 1

    Sinuano
    Día 6605 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 658 – Noche

    Play Four
    Día 4569 – Noche

    Samán
    Día 8911

    Caribeña
    Día 3110 – La 5ta 3 – Noche

    Motilón
    Tarde 9230 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5529 – La 5ta 8 – Tarde 5174 – La 5ta 1

