Resultados de las loterías y chances de este domingo 21 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 21 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 0249 – La 5ta 1
Culona
Día 7181 – Noche 1611
Pijao de Oro
9749 – La 5ta 9
Paisita
Día 7276 – La 5ta 1 – Noche 3138
Chontico
Día 3285 – La 5ta 4 – Noche 4596 – La 5ta 1
Sinuano
Día 6605 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 658 – Noche
Play Four
Día 4569 – Noche
Samán
Día 8911
Caribeña
Día 3110 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 9230 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 5529 – La 5ta 8 – Tarde 5174 – La 5ta 1