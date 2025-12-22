Bogotá dispondrá de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente durante Navidad 2025 y fin de año

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó el Plan Integral de Navidad 2025, una estrategia articulada entre todas las entidades del Distrito. En materia de seguridad ciudadana, la Administración distrital, con el fin de fortalecer la regulación y el control del uso de pólvora, se expidió el Decreto 598 de 2025, que actualiza la normatividad de productos pirotécnicos, unifica procedimientos y crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del Uso de Pólvora en Bogotá.

En la presentación del Plan Integral de Navidad 2025, Gustavo Quintero, secretario Distrital de Gobierno, manifestó que habrá durante estas festividades, un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para hacer control y monitoreo de cómo se está comportando la ciudadanía con el uso y la manipulación de la pólvora en la ciudad.

“Desde mañana comienza a funcionar el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente que va a estar básicamente concentrado en personas heridas o quemadas con pólvora, comercialización, uso, manipulación de pólvora y además en todo lo que tiene que ver con la ciudad. Vamos a reducir los tiempos de reacción que de por sí ya son cortos. Vamos a estar todo el tiempo haciendo presencia en los territorios”, aseguró Gustavo Quintero, secretario Distrital de Gobierno.

Durante la temporada navideña, Bogotá contará con 1.200 uniformados de la Policía de Bogotá distribuidos en las 19 localidades, con presencia especial en corredores estratégicos, TransMilenio, zonas comerciales y 13 áreas turísticas.

A este dispositivo se suman 2.390 gestores y servidores distritales que apoyarán acciones de vigilancia y control frente al uso de pólvora, consumo de licor, espacio público y establecimientos culturales y de entretenimiento.