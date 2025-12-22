¿Estará en Bogotá en vacaciones de fin de año? Conozca planes gratis para disfrutar en familia

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes

Desde el martes 16 al viernes 19 de diciembre, el Centro Felicidad -CEFE- Chapinero ofrecerá una programación especial de actividades variadas, diseñada para que disfrutes en familia de actividades deportivas, artísticas y culturales en un ambiente seguro, creativo y lleno de bienestar. Entrada gratis. ¡Inscríbete AQUÍ!

A continuación, te presentamos una guía de los eventos de las Vacaciones Recreativas del Centro Felicidad Chapinero para que te agendes y disfrutes de las dos franjas diarias, que durante estos cuatro días ofrecerán una con una combinación equilibrada entre movimiento, expresión corporal y exploración artística:

Franja mañana: 9:00 a. m. – 12:00 p. m.

Franja tarde: 2:00 p. m. – 5:00 p. m.

Cada franja estará estructurada de la siguiente manera:

Actividades por franja

Primera hora (actividad deportiva) : Se intercalarán sesiones de piscina y de Gigantes del Balón, para promover coordinación, fuerza, motricidad y disfrute activo.

: Se intercalarán sesiones de piscina y de Gigantes del Balón, para promover coordinación, fuerza, motricidad y disfrute activo. Segunda hora y media (actividad artística): Se alternarán espacios de movimiento corporal y artes plásticas, incentivando la creatividad, la expresión y la imaginación.

Inscripciones

Todas las actividades son gratuitas, de entrada libre, con inscripción previa y sujetas a aforo. ¡Inscríbete AQUÍ!

Recomendaciones importantes para cuidadores y acompañantes

Para las actividades de piscina , cada menor debe contar con la presencia de un tutor o cuidador que lo apoye en el proceso de cambio e ingreso al agua.

, cada menor debe contar con la presencia de un tutor o cuidador que lo apoye en el proceso de cambio e ingreso al agua. Las niñas y niños que participen en la franja de piscina deben saber nadar.

En todas las actividades habrá un espacio destinado para las personas acompañantes, de manera que las niñas y niños puedan disfrutar su experiencia de forma autónoma y segura.

Cineclub del Centro Felicidad Chapinero

En paralelo a las vacaciones recreativas, se lanzará el Cineclub del Centro Felicidad Chapinero, un espacio dirigido para mayores de 15 años que deseen compartir sesiones de cine con conversaciones alrededor de las películas seleccionadas.

¡Toma nota!

Las proyecciones serán en las mismas franjas horarias del programa de vacaciones recreativas, en el Aula Múltiple 2 (primer piso). La entrada es gratuita con inscripción previa, por medio de la plataforma: https://centrofelicidadchapinero.site.agendapro.com/co

Cada función será una sorpresa con temáticas variadas, acompañada de un espacio cómodo y ambientado para el disfrute.

Actividades acuáticas gratuitas para todo público

Además, se habilitarán sesiones gratuitas de Acuarumba, Acuafitness e Hidrobiofilia, abiertas para personas de todas las edades. Estas actividades se reservan exclusivamente a través de la plataforma de piscinas: https://piscinas.cefechapinero.com y estarán activas desde el sábado 13 de diciembre a las 10am.

Para poder acceder, debes estar registrado y validado en la plataforma. Crea tu usuario, completa tu perfil y cargar los documentos requeridos para garantizar tu ingreso sin contratiempos.

Una semana para vivir el arte, el bienestar y el movimiento

El Centro Felicidad Chapinero celebra el cierre de año con espacios diseñados para la diversión, la creatividad y el encuentro comunitario. Te esperamos para vivir una semana donde el juego, la imaginación y el movimiento serán protagonistas. Aquí Somos Felices.