Consulta el tablero interactivo de pólvora en Bogotá y únase a la prevención

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, invita a la ciudadanía a consultar el tablero interactivo de pólvora disponible en la plataforma SaluData, una herramienta oficial que permite realizar seguimiento en tiempo real a los casos de lesiones asociadas al uso de artefactos pirotécnicos en la ciudad durante la temporada de fin de año.

Una herramienta para la transparencia y la prevención

El tablero interactivo de pólvora fue diseñado para que cualquier persona pueda acceder de manera sencilla y rápida a la información actualizada sobre:

Casos diarios y acumulados durante la temporada.

Comparativo con años anteriores.

Tendencias de comportamiento frente al uso de pólvora.

Fecha y hora de corte de los datos.

Análisis visual a través de gráficas, tablas y paneles informativos.

Su objetivo es brindar transparencia, fortalecer la vigilancia en salud pública y ofrecer a la ciudadanía información oportuna que permita tomar decisiones responsables y seguras durante las celebraciones decembrinas.

La Administración Distrital reitera el llamado a todas las familias bogotanas para que eviten el uso de pólvora, ya que su manipulación es una de las principales causas de quemaduras, amputaciones, intoxicaciones y daños en la audición, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el uso de pólvora afecta a mascotas, genera emergencias evitables y aumenta la demanda de servicios de salud por situaciones que pueden prevenirse con responsabilidad y autocuidado.

La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a toda la ciudadanía a informarse y hacer seguimiento en tiempo real al comportamiento de las lesiones por pólvora en la ciudad. Para conocer los reportes oficiales, estadísticas actualizadas y las acciones de prevención lideradas por el Distrito, te invitamos a consultar directamente el enlace: https://bogota.gov.co/tag/polvora