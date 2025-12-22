    • Bogotá

    Consulta el tablero interactivo de pólvora en Bogotá y únase a la prevención

    Foto de unas manos quemadas Foto: Secretaría Distrital de Salud

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, invita a la ciudadanía a consultar el tablero interactivo de pólvora disponible en la plataforma SaluData, una herramienta oficial que permite realizar seguimiento en tiempo real a los casos de lesiones asociadas al uso de artefactos pirotécnicos en la ciudad durante la temporada de fin de año.

    Una herramienta para la transparencia y la prevención

    El tablero interactivo de pólvora fue diseñado para que cualquier persona pueda acceder de manera sencilla y rápida a la información actualizada sobre:

    • Casos diarios y acumulados durante la temporada.
    • Comparativo con años anteriores.
    • Tendencias de comportamiento frente al uso de pólvora.
    • Fecha y hora de corte de los datos.
    • Análisis visual a través de gráficas, tablas y paneles informativos.

    Su objetivo es brindar transparencia, fortalecer la vigilancia en salud pública y ofrecer a la ciudadanía información oportuna que permita tomar decisiones responsables y seguras durante las celebraciones decembrinas.

    La Administración Distrital reitera el llamado a todas las familias bogotanas para que eviten el uso de pólvora, ya que su manipulación es una de las principales causas de quemaduras, amputaciones, intoxicaciones y daños en la audición, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

    Asimismo, el uso de pólvora afecta a mascotas, genera emergencias evitables y aumenta la demanda de servicios de salud por situaciones que pueden prevenirse con responsabilidad y autocuidado.

    La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a toda la ciudadanía a informarse y hacer seguimiento en tiempo real al comportamiento de las lesiones por pólvora en la ciudad. Para conocer los reportes oficiales, estadísticas actualizadas y las acciones de prevención lideradas por el Distrito, te invitamos a consultar directamente el enlace: https://bogota.gov.co/tag/polvora

