Se renuevan vías rurales de Bogotá: 2,4 kilómetros intervenidos en vía El Verjón Bajo

Fotos: Alcaldía Local de Santa Fe.

En la vereda el El Verjón Bajo, la Alcaldía Local de Santa Fe entregó la obra de infraestructura vial, ejecutada en 11 meses y 15 días de trabajo, con la que se intervinieron 2,4 kilómetros de vía rural que mejora la movilidad en las zonas rurales de las localidades de Santa Fe,Chapinero y el vecino municipio de La Calera.

Estas obras hacen parte del Contrato No. 238 de 2024, con una inversión de $ 10.889.722.063, reafirmando así el compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura rural y la calidad de vida de las comunidades.

Esta es una vía es estratégica para la localidad y para la comunidad, ya que conecta el sector rural de Santa Fe con Chapinero y con el municipio de La Calera, facilitando el tránsito de habitantes, estudiantes que se dirigen a sus colegios, ciclistas que recorren diariamente la zona y visitantes que acceden a este importante corredor de los Cerros Orientales de Bogotá.

La obra, desarrollada entre el 10 de julio de 2024 y el 8 de agosto de 2025, comprende una longitud de 2.437 metros o 2,43 kilómetros y un ancho promedio de 6 metros de vía rural e intermunicipal. Los trabajos incluyeron la demolición de la estructura existente, el mejoramiento de la subrasante, la reconstrucción completa de la subbase y de la base, además de la instalación de una nueva carpeta asfáltica con la que se busca garantizar una rodadura segura, cómoda y duradera, con una vida útil superior a los 10 años.

Adicionalmente, debido a que esta es una zona que se caracteriza por constantes lluvias y presencia de neblina se construyó una cuneta con bordillo en uno de los costados de la vía que les da un manejo adecuado a las aguas lluvias logrando preservar la estabilidad y la calidad de la infraestructura entregada.

Con el fin de reforzar la seguridad vial, especialmente para ciclistas y peatones, se aprobó una adición de recursos destinada la señalización -avalada previamente por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que mejora la visibilidad y la transitabilidad en este corredor rural.

Esta intervención respondió a una necesidad prioritaria identificada en conjunto con la comunidad, teniendo en cuenta el deterioro que presentaba el tramo vial y su importancia para la vida cotidiana del sector. Al tratarse de un contrato a monto agotable, la Alcaldía Local de Santa Fe priorizó la intervención del tramo más crítico, maximizando el impacto de los recursos disponibles.

Durante el acto de entrega, el alcalde Local de Santa Fe, Diego Alejandro López López, destacó que esta obra representa seguridad, tranquilidad y mejor movilidad para las familias del sector, y es una muestra concreta de que esta administración llega al territorio y cumple con hechos.