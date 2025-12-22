Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 23 de diciembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 23 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Martes 23 de diciembre de 2025

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.