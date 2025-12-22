    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 22 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Cundinamarca y Tolima, y chances que jugaron este lunes 22 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6764 – La 5ta 4 – Tarde 2364 – La 5ta 7

    Culona
    Día 7490 – Noche

    Astro Sol
    8894 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    7088 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 3517 – La 5ta 7 – Noche 1957

    Chontico
    Día 5977 – La 5ta 6 – Noche 3284 – La 5ta 7

    Cafeterito
    Tarde 5356 – La 5ta 7 – Noche 7102 – La 5ta 5

    Sinuano
    Día 1461 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 948 – Noche

    Play Four
    Día 7189 – Noche

    Samán
    Día 6835

    Caribeña
    Día 2375 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 1031 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 8505 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0759 – La 5ta 6 – Tarde 1335 – La 5ta 0

