Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 22 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Cundinamarca y Tolima, y chances que jugaron este lunes 22 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6764 – La 5ta 4 – Tarde 2364 – La 5ta 7
Culona
Día 7490 – Noche
Astro Sol
8894 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
7088 – La 5ta 7
Paisita
Día 3517 – La 5ta 7 – Noche 1957
Chontico
Día 5977 – La 5ta 6 – Noche 3284 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 5356 – La 5ta 7 – Noche 7102 – La 5ta 5
Sinuano
Día 1461 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 948 – Noche
Play Four
Día 7189 – Noche
Samán
Día 6835
Caribeña
Día 2375 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 1031 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 8505 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 0759 – La 5ta 6 – Tarde 1335 – La 5ta 0