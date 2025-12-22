Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 22 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Cundinamarca y Tolima, y chances que jugaron este lunes 22 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 6764 – La 5ta 4 – Tarde 2364 – La 5ta 7

Culona

Día 7490 – Noche

Astro Sol

8894 – Signo Escorpión

Pijao de Oro

7088 – La 5ta 7

Paisita

Día 3517 – La 5ta 7 – Noche 1957

Chontico

Día 5977 – La 5ta 6 – Noche 3284 – La 5ta 7

Cafeterito

Tarde 5356 – La 5ta 7 – Noche 7102 – La 5ta 5

Sinuano

Día 1461 – La 5ta 1 – Noche

Cash Three

Día 948 – Noche

Play Four

Día 7189 – Noche

Samán

Día 6835

Caribeña

Día 2375 – La 5ta 9 – Noche

Motilón

Tarde 1031 – La 5ta 1 – Noche

Fantástica

Día 8505 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 0759 – La 5ta 6 – Tarde 1335 – La 5ta 0