Disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco anuncia también cese al fuego en Navidad y año nuevo

–En un panfleto distribuido en diferentes regiones, el llamado estado mayor central de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, anunció un cese de operaciones terroristas contra la fuerza pública durante Navidad y Año nuevo, tal como lo hizo el Eln para las mismas fechas.

En el escrito señala que dio orden a sus estructuras «en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de qué las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada».

Sin embargo, advierte que se reserva «el derecho a la defensa».

En el panfleto la agrupación terrorista da cuenta también que durante los días 18 al 21 de diciembre de 2025 realizó «un pleno» del «máximo organismo de dirección» en el que afirma, «se aprobaron importantes documentos y determinaciones para el desarrollo de la lucha revolucionaria, que se implementarán a partir de la fecha» y «se reajustó» el estado mayor de algunos bloques y el estado mayor central».

Añade que «se concluye y ratifica» dizque su «compromiso de seguir luchando hombro a hombro con el pueblo

colombiano por la conquista de sus más sentidos anhelos» y por «la construcción de un mundo libre del

fascismo, del imperialismo y del terrorismo del gran capital transnacional contra los pueblos del

mundo».