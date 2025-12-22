EE.UU. persiguió tercer petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

–(Imagen ilustrativa). La fuerza militar de EE.UU realizó este domingo una persecusión a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, un día después de la incautación de un segundo tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba «crudo sancionado» dentro de la llamada «flota fantasma» venezolana.

El paradero del buque es desconocido, no se sabe si fue finalmente capturado, solo trascendió que se trata de la embarcación de bandera pañameña Bella 1 que navegaba de camino a Venezuela. No está claro aún si transportaba crudo venezolano, según confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Según el sitio TankerTrackers, el buque estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga.

Thirty-eight hours ago, we notified clients of an empty VLCC supertanker approaching Venezuela. We we able to visually identify her while in transit. She is under US OFAC sanctions due to her transfers of Iranian oil. The vessel crossed the lengths of two oceans with her AIS… — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) December 22, 2025

TRADUCCIÓN: «Hace treinta y ocho horas notificamos a nuestros clientes sobre un superpetrolero VLCC vacío que se acercaba a Venezuela. Pudimos identificarla visualmente mientras estábamos en tránsito. Está bajo sanciones de la OFAC de Estados Unidos debido a sus transferencias de petróleo iraní. El barco cruzó dos océanos con el AIS apagado. Un viaje de este tipo dura entre 6 y 7 semanas. Ahora puedes ver por qué nos referimos a ella como la “Flota Oscura”».

Un funcionario estadounidense afirmó bajo anonimato a la NBS que «los guardacostas estadounidenses persiguen activamente a un navío sancionado (…) que participa de los deseos ilegales de sanciones por parte de Venezuela. Iza una banda falsa y es objeto de una orden de incapacidad judicial».

De haber sido interceptado, se trataría del segundo carguero confiscado este fin de semana bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Washington por cortar el flujo de crudo hacia y desde el país sudamericano, dentro de la creciente presión que Washington ejerce sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, transportaba crudo de la empresa venezolana PDVSA, que está sancionada.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

El régimen de Nicolas Maduro ha rechazado la incautación del petróleo, calificando la medida como «robo y secuestro» por parte de Estados Unidos. (Información DW).