    -Dólar TRM $ 3,792.59 (vigente 23 de diciembre)
    -Euro $ 4,464.60
    -Bitcoin US$ 88.182,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,00%
    -UVR: $ 397,04
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 3,58
    -Petróleo Brent US$ 58,05

