-Dólar TRM $ 3,792.59 (vigente 23 de diciembre)

-Euro $ 4,464.60

-Bitcoin US$ 88.182,90

Tasa de Interés

-DTF: 9,00%

-UVR: $ 397,04

-Tasa de Usura 25,02%

-Café US$ 3,58

-Petróleo Brent US$ 58,05