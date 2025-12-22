Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes diciembre 22, 2025 -Dólar TRM $ 3,792.59 (vigente 23 de diciembre) -Euro $ 4,464.60 -Bitcoin US$ 88.182,90 Tasa de Interés -DTF: 9,00% -UVR: $ 397,04 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,58 -Petróleo Brent US$ 58,05 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLocalidades con Ecopuntos UAESP en Bogotá del 22 al 27 de diciembre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 23 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Judicial Director del Inpec asegura que no renunciará a su cargo Carolina Urrego jueves agosto 9, 2012 Nacional Plan de ‘Vías para la Equidad’ llega a Caldas Giovanni Alarcón M. domingo agosto 30, 2015 Economía Grupo Pacífico Latinoamericano profundiza relaciones comerciales Iván Briceño jueves noviembre 26, 2009 Nacional Joven recibió 3 disparos en la cabeza cuando le robaban su celular en Barranquilla Andres Felipe Gama jueves agosto 17, 2017