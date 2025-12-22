    • Bogotá

    Localidades con Ecopuntos UAESP en Bogotá del 22 al 27 de diciembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra una persona colocando residuos en un ecopunto Foto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba, Engativá y más localidades, del 22 al 27 de diciembre de 2025.

    A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

    Conoce los puntos de recolección para este semana en las siguientes imágenes:

    Giovanni Alarcón M.
