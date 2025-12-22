Trump advierte a Nicolas Maduro: «Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este lunes una clara advertencia a Nicolás Maduro al ser interrogado por la prensa sobre si el mandatario venezolano debería tomar en serio su amenaza sobre ataques terrestres. Sin citar explícitamente su nombre, señaló que Maduro «puede hacer lo que quiera. Se ha formado una armada enorme, la mayor que hemos tenido nunca y, con diferencia, la mayor que hemos tenido nunca en Suramérica. Puede hacer lo que quiera. Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo».

En el diálogo con los periodistas, el presidente Trump reafirmó por enésima vez que planea atacar por tierra «y no solo a Venezuela, sino a cualquier lugar de donde «las drogas estén llegando».

Y enfatizó: «Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela».

La semana pasada, Nicolás Maduro aseguró que EE.UU está pretendiendo lograr un cambio de poder en Venezuela e «imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas».

Además señaló: «Es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada: se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarles la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar».

Y este lunes, más temprano Nicolás Maduro, en respuesta a la escalada de hostilidades que ha desatado el Gobierno estadounidense para presionarlo, afirmó: «Les tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. La integridad territorial es un derecho irrenunciable, explícito en nuestra carta magna bajo la doctrina de [Simón] Bolívar».

Y agregó: «Les tenemos malas noticias, porque son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional», apuntó, al tiempo que recalcó que se trata de un «mandato jurado» y constitucionalmente consagrado, que su Gobierno seguirá «haciendo prevalecer» y defenderá «con el poder de la nación».

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, reiteró este lunes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechaza «cualquier intento de sometimiento».

«El compromiso de la FANB se fundamenta en valores universales de justicia, igualdad y libertad, reflexionando sobre la importancia de combatir el espíritu del supremacismo y la explotación humana en todas sus formas», expresó Padrino, en un video compartido este lunes través de sus redes sociales.

«Como defensores de la soberanía y la paz, reafirmamos nuestro rechazo a cualquier intento de sometimiento que atente contra la dignidad de los pueblos, así como el uso indecente del poder. Nos mantenemos firmes en la defensa de la paz y la armonía, trabajando unidos por nuestra Venezuela. ¡Venceremos!», agregó el titular de Defensa.

«El espíritu de supremacismo, de ponerse por encima del hombre, eso lo combatió Jesucristo. Sojuzgar, poner por debajo, esclavizar, someter a un ser humano, eso es inviable hoy en día. Volver al esclavismo, volver al sometimiento, volver a la tutela de alguien que se cree superior, eso es anticristiano. El uso indecente del poder, antiético, no es cristiano», expresó el jefe militar.

Padrino también expresó la voluntad de la FANB de defender la paz y el principio de igualdad de las naciones, así como que sea respetada la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en todo el planeta.

«Nosotros somos y sabemos quiénes somos: un pueblo de bien, un pueblo de alma profunda, un pueblo que quiere trabajar, que quiere superar las dificultades y que quiere defender su patria siempre», añadió el ministro. (Con información de RT).