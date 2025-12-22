    • Bogotá

    Hasta el 26 de diciembre están abiertas las matrículas en los colegios públicos de Bogotá

    Foto que muestra estudiantes hablandoFoto: Secretaría de Educación.

    La Secretaría de Educación invita a padres de familia, acudientes y a todas las personas interesadas en obtener cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, en los colegios públicos de Bogotá, a solicitarlo y gestionar la matrícula de forma directa, hasta el 26 de diciembre de 2025.

    El proceso es virtual, gratuito y sin intermediarios y se hace a través de la página web www.educacionbogota.edu.co.

    Es importante recordar que las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas todo el año. Las niñas y niños con edades entre 0 y 3 son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales de Bogotá.

    Este proceso es gratuito y principalmente virtual, se realiza a través del portal www.delamanocontigo.gov.co teniendo como objetivo facilitar el ingreso de los menores de edad al sistema educativo oficial.

