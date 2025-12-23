Cayeron ‘Los Pumas’, dedicados al hurto de vehículos de alta gama y de plataformas

Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Luego de ocho diligencias de allanamiento, fueron capturados por orden judicial 12 integrantes de ‘Los Pumas’, quienes se dedicaban a hurtar vehículos solicitándolos a través de aplicaciones digitales o cuando los ciudadanos los estacionaban en sus viviendas.

La Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) anunciaron la captura mediante orden judicial de 12 personas que integraban la organización delincuencial ‘Los Pumas’, dedicados al hurto de vehículos de alta gama y de plataforma en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

Luego de dos años de investigación, las autoridades determinaron que estos delincuentes solicitaban vehículos a través de diferentes aplicaciones digitales y durante el recorrido intimidaban a los conductores, mediante el uso de armas de fuego para hurtar los automóviles. Luego de cometer estos hechos abandonaban a sus víctimas en lugares alejados.

En otros casos, aprovechaban cuando los ciudadanos estacionaban los vehículos en sus viviendas para atacarlos en grupo y, mediante la modalidad de atraco y violencia física, los despojaban de sus automotores.

“Estos delincuentes se concentraban en mujeres para cometer sus delitos. Esto además de ser cobarde y altamente violento, hace de estos criminales que sean de altísima peligrosidad, por eso esperamos que queden tras las rejas por muchos años”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Luego de cometer los hurtos, los vehículos eran trasladados a garajes de las viviendas de los delincuentes o a parqueaderos de distintos centros comerciales. Así mismo, las autoridades establecieron que los automotores hurtados, en ocasiones, eran desguazados y/o publicados en redes sociales para venderlos a un menor costo con placas y licencias falsas.

Entre los capturados se encuentran alias Nicky, encargado de intimidar a las víctimas con armas de fuego para despojarlas de los vehículos; alias Paula, quien solicitaba los servicios a través de plataformas digitales; y alias Celeita, responsable de conducir los automóviles gracias a su destreza al volante.

‘Celeita’ registraba medida de detención domiciliaria por el delito de hurto en 2024 y cuenta con tres condenas vigentes por hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

En ocho diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, fueron materializadas estas órdenes de captura, dejando como resultado la incautación de un arma de fuego tipo changón y cuatro celulares.

Les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. De igual manera, contaban con anotaciones en Sistema Penal Oral Acusatorio por diferentes delitos y antecedentes por receptación, hurto y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a nueve de estos capturados. Se les atribuyen 21 casos con denuncia, afectando la renta criminal en cerca de 2.450 millones de pesos producto de esta actividad delictiva.

Gracias a las diferentes actuaciones operacionales que se adelantan en la ciudad durante el año 2025, se ha logrado disminuir en un 22 % el hurto a automotores, con 888 casos menos en comparación con el año 2024.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad reiteran el llamado a la ciudadanía a continuar reportando oportunamente a la Línea 123, cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo su seguridad y tranquilidad, para continuar desarticulando este tipo de organizaciones delincuenciales.