Aeropuerto de Flandes estrena pista modernizada para operar aviones de hasta 78 pasajeros

Foto: Satena

Con una inversión de $71,914 millones, el Ministerio de Transporte puso al servicio la operación de la nueva pista del aeropuerto Santiago Vila, del municipio de Flandes, Tolima.

Se trata de una obra estratégica completamente modernizada, de 1.600 metros de longitud que permite la conectividad aérea del departamento del Tolima con el centro del país.

De acuerdo con la cartera de Transporte, entre 2023 y 2026 el Gobierno del presidente Gustavo Petro ejecutó el proyecto para la modernización del terminal aéreo mediante un contrato inicial por $53 mil millones para el mejoramiento integral de la pista, las calles de rodaje, las franjas de seguridad, los canales, la infraestructura complementaria y el suministro e instalación de ayudas visuales e iluminación.

Con esta inversión, ahora el aeropuerto Santiago Vila cumple con los más altos estándares de seguridad, y da un salto técnico histórico al pasar de operar aeronaves de 48 pasajeros a contar con condiciones para el aterrizaje y despegue de aviones de hasta 78 pasajeros, ampliando la capacidad, la eficiencia y el potencial de crecimiento del corredor aéreo regional.

Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024, y para garantizar la seguridad de los trabajos, el terminal aéreo cerró temporalmente en febrero de 2025, reabrió en julio de 2025 con una pista operativa de 1.200 metros y, finalmente, el 14 de noviembre de 2025 se entregó la pista completa de 1.600 metros, cumpliendo el alcance total del

contrato sin prórrogas ni adiciones.

Durante la ejecución del proyecto se generaron 144 empleos, de los cuales 93 correspondieron a mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de pobreza extrema y población desplazada, reflejando el impacto social positivo de la inversión pública en el territorio.

Vuelo Bogotá – Flandes – Bog?otá

El aeropuerto Santiago Vila ya cuenta con operación comercial activa en la ruta Bogotá – Flandes – Bogotá, operada por la aerolínea Satena, con cuatro frecuencias semanales (dos el lunes y dos el viernes), fortaleciendo la conectividad aérea, el turismo y el comercio regional.

“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente.

Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones», aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

De acuerdo con el plan maestro vigente, el aeropuerto Santiago Vila cuenta con alto potencial de crecimiento en movilización de pasajeros, operaciones y carga, especialmente para productos agrícolas y comercio regional.