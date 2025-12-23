    • Internacional

    EE.UU. ofrece 3 mil dólares, pasaje aéreo y perdón de multas a cada migrante que se autodeporte antes del fin de año

    –El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó un pago de 3.000 dólares y un vuelo gratuito a migrantes en situación irregular que acepten autodeportarse antes de que termine 2025. La medida, anunciada por la Casa Blanca, se canaliza a través de la aplicación CBP Home y rige únicamente para quienes completen el proceso antes del cierre del año.

    De acuerdo con el comunicado oficial, los beneficiarios también podrán acceder al perdón de sanciones o multas civiles por no haber abandonado el país previamente, siempre que realicen el trámite de retorno voluntario mediante la plataforma digital habilitada por el Gobierno.

    Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) lanzó un video de estilo navideño que insta a los migrantes en situación irregular a autodeportarse antes de que termine 2025.

    «¡Eviten ICE Air y la Lista de los Traviesos de Papá Noel! Autodepórtese hoy mismo con la aplicación CBP Home, gane 3.000 dólares y pase la Navidad en casa con sus seres queridos. El incentivo navideño es válido hasta finales de 2025», reza la publicación.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que, desde enero de 2025, «1,9 millones de personas» se habrían autodeportado y justificó el incentivo extraordinario como una forma de acelerar salidas durante la temporada navideña. «El contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo», dijo y aclaró que será «solo hasta fin de año». Además, advirtió que quienes no se sumen, «serán arrestados y nunca regresarán».

    El programa, presentado por el Gobierno como un proceso «rápido, fácil y gratuito», incluye el registro en la aplicación, validación de datos y logística de viaje organizada por las autoridades.

    La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria bajo la actual Administración estadounidense.

    El domingo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) difundió en X un mensaje polémico dirigido a los migrantes irregulares en el país: «Eviten ICE Air y váyanse ‘Ho Ho Home’ esta Navidad usando la ‘app’ CBP Home».

    Con este juego de palabras, que imita la risa de Santa Claus, la agencia invita a «extranjeros ilegales» a usar su aplicación oficial que permite el retorno voluntario a sus países de origen en lugar de ser expulsados en vuelos masivos del ICE. (Información RT).

