EE.UU. ofrece 3 mil dólares, pasaje aéreo y perdón de multas a cada migrante que se autodeporte antes del fin de año

–El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó un pago de 3.000 dólares y un vuelo gratuito a migrantes en situación irregular que acepten autodeportarse antes de que termine 2025. La medida, anunciada por la Casa Blanca, se canaliza a través de la aplicación CBP Home y rige únicamente para quienes completen el proceso antes del cierre del año.

De acuerdo con el comunicado oficial, los beneficiarios también podrán acceder al perdón de sanciones o multas civiles por no haber abandonado el país previamente, siempre que realicen el trámite de retorno voluntario mediante la plataforma digital habilitada por el Gobierno.

Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) lanzó un video de estilo navideño que insta a los migrantes en situación irregular a autodeportarse antes de que termine 2025.

«¡Eviten ICE Air y la Lista de los Traviesos de Papá Noel! Autodepórtese hoy mismo con la aplicación CBP Home, gane 3.000 dólares y pase la Navidad en casa con sus seres queridos. El incentivo navideño es válido hasta finales de 2025», reza la publicación.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que, desde enero de 2025, «1,9 millones de personas» se habrían autodeportado y justificó el incentivo extraordinario como una forma de acelerar salidas durante la temporada navideña. «El contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo», dijo y aclaró que será «solo hasta fin de año». Además, advirtió que quienes no se sumen, «serán arrestados y nunca regresarán».

El programa, presentado por el Gobierno como un proceso «rápido, fácil y gratuito», incluye el registro en la aplicación, validación de datos y logística de viaje organizada por las autoridades.

La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria bajo la actual Administración estadounidense.

El domingo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) difundió en X un mensaje polémico dirigido a los migrantes irregulares en el país: «Eviten ICE Air y váyanse ‘Ho Ho Home’ esta Navidad usando la ‘app’ CBP Home».

Con este juego de palabras, que imita la risa de Santa Claus, la agencia invita a «extranjeros ilegales» a usar su aplicación oficial que permite el retorno voluntario a sus países de origen en lugar de ser expulsados en vuelos masivos del ICE. (Información RT).