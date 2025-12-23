Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes diciembre 23, 2025 -Dólar TRM $ 3,759.48 (vigente para 24 de diciembre) -Euro $ 4,473.30 -Bitcoin US$ 87.675,10 Tasa de Interés -DTF: 9,00% -UVR: $ 397,05 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,64 -Petróleo Brent US$ 58,50 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorNo habrá medida de pico y placa en Bogotá el 26 de diciembre 2025 y el 2 de enero 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 24 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Economía Ministerio de Trabajo frena despidos colectivos de trabajadores de Colmotores por supuestas irregularidades Ariel Cabrera viernes mayo 3, 2024 Economía 5 tips para preparar la arepa rellena Iván Briceño jueves mayo 23, 2019 Covid-19 Algunas medidas necesarias para que el sistema financiero colombiano sobreviva al Coronavirus Manuel Reyes Beltran lunes mayo 11, 2020 Economía Negocios verdes emplean a más de 20.000 personas en Colombia Manuel Reyes Beltran martes octubre 1, 2019