-Dólar TRM $ 3,759.48 (vigente para 24 de diciembre)

-Euro $ 4,473.30

-Bitcoin US$ 87.675,10

Tasa de Interés

-DTF: 9,00%

-UVR: $ 397,05

-Tasa de Usura 25,02%

-Café US$ 3,64

-Petróleo Brent US$ 58,50