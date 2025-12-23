No habrá medida de pico y placa en Bogotá el 26 de diciembre 2025 y el 2 de enero 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El día viernes 26 de diciembre de 2025 y el día viernes 2 de enero de 2025 no habrá medida de pico y placa en Bogota?. La medida fue anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de facilitar el tránsito de vehículos, tanto para el ingreso y salida de viajeros durante el find de año 2025 y año nuevo 2026.

Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, operará la medida de pico y placa en Bogota? en días hábiles, con excepción de los viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero.

«Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogota? y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo», aseguró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Durante el lunes festivo 8 de diciembre de 2025 y el lunes 12 d enero de 2026, regirá la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogota?.

Igualmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá y autoridades, presentaron las medidas que buscan una movilidad más fluida y segura durante esta temporada decembrina y de año nuevo, en el marco del Plan Navidad del Distrito.

Entre las medidas, se realizarán por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con sus Agentes Civiles de Tránsito y apoto de la Policía de Tránsito de Bogotá, controles en vía para evitar conductores transitando bajo efectos de bebidas alcohólicas, controles contra el mal parqueo y de recuperación del espacio público en vías principales, locales y barriales con apoyo de las Alcaldías Locales y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP).