Otra supuesta «narcolancha» fue bombardeada por EE.UU en el Pacífico; un tripulante murió (VIDEO)

–(Captura de video). Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas en el Pacífico oriental, confirmó en su cuenta en X el Comando Sur de las FF.AA., destacando que la acción provocó la muerte de un individuo que triputalaba la lancha.

El mensaje señala que bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur se llevó a cabo el «ataque cinético letal contra una embarcación de perfil bajo operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales».

Afirma que «la inteligencia confirmó que la embarcación de perfil bajo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico». Señala también que durante la operación murió un «narcoterrorista», sin que ningún militar estadounidense resultara herido.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025



TRADUCCIÓN: El 22 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco de perfil bajo operado por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que el barco de perfil bajo estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

El Comando Sur no precisó a qué organización del narcotráfico pertenecía la embarcación ni el lugar exacto del ataque. Con este, son 29 los ataques conocidos tanto en el mar Caribe como en el Pacífico, ejecutados por las fuerzas militares estadounidenses, con un salvo de por lo menos 105 personas.

En medio del despliegue militar en el Caribe, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que planea atacar por tierra no solo a Venezuela, sino a cualquier lugar de donde «las drogas estén llegando». «Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela», afirmó. (Información RT).