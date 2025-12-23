Petro afirma que «es un asesinato» encarcelar al exministro Ricardo Bonilla

–El presidente Gustavo Petro advirtió a través de su cuenta en X que «es un asesinato» meter al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla «en una intramural cuando su condición de salud es extremadamente grave».

El jefe del Estado afirma que Bonilla y su colega del Interior Luis Fernando Velas «no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al ejecutivo».

Señala que en el caso de Bonilla ninguno de los proyectos que señalan se cumplió porque, advierte, «yo corté de tajo» la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo (López) de la Unidad Nacional para la Gestsión del Riesgo de Desastres, UNGRD. «Nunca esos proyectos fueron defendidos por Bonilla, sino llevados por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso», añade.

El presidente Gustavo Petro subraya que, en el segundo caso, el de Invías, que según la fiscalía correspondería a órdenes del exministro Luis Fernando Velasco, «la inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené, que eran las vías en territorios de conflicto y con alta productividad en cultivos de hoja de coca para transformar económicamente esos territorios y pasar a economías lícitas y las vías campesinas en todo el país».