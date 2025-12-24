En la Troncal avenida 68: obras en la calle 100 entre carreras 48 y Novena, llegan a avance del 74,59 %

Foto: IDU.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inspeccionó las obras de la calle 100 entre carrera 48 y carrera Novena que ya superan un 74,59 % de avance. Estas obras hacen parte del proyecto de la Troncal de TransMilenio de la avenida carrera 68.

Este tramo de la construcción de la Troncal de TransMilenio de la avenida carrera 68, hace parte del grupo 9.

Entre los avances que se destacan en este grupo está la implementación de la metodología Pipe Jacking, un método de construcción subterráneo que permite instalar tuberías sin necesidad de abrir zanjas a cielo abierto. De esta manera, se puede avanzar de forma más ágil en la obra de infraestructura y sin mayores afectaciones a la movilidad.

Durante el recorrido el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que, al 8 de diciembre de 2025, las obras alcanzan un 74,59 % de avance.

“Este grupo, cuando llegamos, estaba en el 32 % y ya está por encima del 74 %. El compromiso es que el año entrante esté completamente terminado, lo que nos va a permitir, sin ninguna duda, mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de todos los bogotanos”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Este grupo tiene como meta la construcción de un corredor de 2,23 kilómetros, con una sección vial compuesta por tres carriles mixtos y un carril exclusivo para TransMilenio por sentido, además de dos carriles de sobrepaso en estaciones, que optimizan la operación del sistema.

“Es muy importante terminar el Pipe Jacking, que efectivamente es el método constructivo para no tener zanja abierta y no detener el tráfico. Son 6 metros de profundidad y 2,5 kilómetros de longitud; esta metodología nos permite instalar todas las tuberías hidrosanitarias”, explicó el director.

El proyecto contempla la habilitación de 40.115 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 13.682 metros cuadrados corresponden a zonas verdes, así como la implementación de 3,1 kilómetros de ciclorruta, fortaleciendo la movilidad sostenible y la calidad del entorno urbano.