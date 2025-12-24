Estos son los horarios de atención de Hacienda Bogotá para este fin de año 2025

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.

En el marco de la temporada de ‘Navidad 2025’, de fin de año y año nuevo 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) modifica sus horarios de atención este miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025, en los puntos presenciales y virtuales. ¡Ten en cuenta estos cambios para que puedas realizar tus gestiones a tiempo!

El miércoles 24 de diciembre, el horario de atención será de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., en todos los SuperCADES y en los Centros de Atención Especializada de la 114 y Plaza de las Américas. La atención virtual será de 7:00 a. m. a 2:00 p.m.

El miércoles 31 de diciembre, el horario de atención será de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., únicamente en los SuperCADES Suba y Centro Administrativo Distrital (CAD). En los Centros de Atención Especializada de la 114 y Plaza de las Américas, la atención virtual será de 7:00 a. m. a 2:00 p.m.

Recuerda, todos los trámites de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) son gratuitos y no requieren intermediarios.