    • Bogotá

    Estos son los horarios de atención de Hacienda Bogotá para este fin de año 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen con información de los horarios de atención de la Secretaría de HaciendaFoto: Secretaría Distrital de Hacienda.

    En el marco de la temporada de ‘Navidad 2025’, de fin de año y año nuevo 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) modifica sus horarios de atención este miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025, en los puntos presenciales y virtuales. ¡Ten en cuenta estos cambios para que puedas realizar tus gestiones a tiempo!

    El miércoles 24 de diciembre, el horario de atención será de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., en todos los SuperCADES y en los Centros de Atención Especializada de la 114 y Plaza de las Américas. La atención virtual será de 7:00 a. m. a 2:00 p.m.

    El miércoles 31 de diciembre, el horario de atención será de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., únicamente en los SuperCADES Suba y Centro Administrativo Distrital (CAD). En los Centros de Atención Especializada de la 114 y Plaza de las Américas, la atención virtual será de 7:00 a. m. a 2:00 p.m.

    Recuerda, todos los trámites de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) son gratuitos y no requieren intermediarios.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte