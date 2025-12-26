18 personas privadas de la libertad se certificaron en confección de prendas urbanas en la Cárcel Distrital de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Entre abrazos, lágrimas de alegría y ropa hecha a mano, 18 personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital de Bogotá recibieron sus certificados en confección con énfasis en prendas urbanas y accesorios.

Este logro llegó gracias a la articulación entre la Cárcel Distrital de Bogotá y la Escuela de Oficios, que brindaron un curso de más de 40 sesiones de tres horas cada una. Allí, los 18 hombres privados de la libertad aprendieron habilidades técnicas que les servirán para construir nuevos proyectos de vida en términos de autoempleo, emprendimiento o vinculación laboral en el sector de los textiles una vez hayan cumplido sus condenas y recuperado su libertad.

“Queda mucho más que el aprendizaje de diversas técnicas para elaborar prendas. Esta es una puerta abierta hacia la transformación personal y familiar. Así que agradezco a Dios, al equipo de la Escuela de Oficios y al equipo psicosocial. También a los directivos, quienes tuvieron la visión y el coraje de apostar a programas como este, que demuestran que la educación aporta herramientas fundamentales para la dignidad humana”, dijo Jonathan Ardila, una de las personas que se certificó y quien además fue el encargado de dar el discurso de grado, el cual escribió a puño y letra desde su celda.

Él también le agradeció a su esposa, quien con su apoyo desde afuera “lo impulsó a alcanzar este logro”, como dijo. Y ella, conmocionada, lo vio recibir su diploma.

Para Angie Osorio, esposa de Jonathan Ardila, “fue un orgullo verlo graduarse, porque no es fácil para él ni para toda la familia afuera. Es una carga emocional y esto representa un paso positivo que él está dando y que lo lleva a la resocialización”.

A través del diseño y la confección de prendas y accesorios, los participantes crearon productos con propósito, como chaquetas, bolsos, jeans, chalecos, entre otros; pero también resignificaron su rol social.