Capturado grupo delictivo implicado en la venta de estupefacientes al menudeo en varios sectores del norte y sur de Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto las maniobras a las que recurría una red delictiva autodenominada ‘Los Combita’ para mover estupefacientes a destinos internacionales y de manera local a varios sectores de Bogotá.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían España, y los convencía de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir.

Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa. En el curso de la investigación se han acreditado eventos delictivos que involucran a viajeros que pretendían volar a Valencia (España) y fueron descubiertos por las autoridades minutos antes de ingresar a las aeronaves.

De otra parte, se conoció que ‘Los Cómbita’ también estarían implicados en el acopio y distribución de sustancias ilícitas en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur, en Bogotá. Con su actuar delincuencial habrían invadido sectores públicos y afectado los entornos de, por lo menos, 13 colegios. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a seis de los presuntos integrantes de la red.

Asimismo, se incautaron de diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana, elementos para dosificar y empacar los estupefacientes, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco celulares.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputó a estas seis personas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberán cumplir medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.