    Capturado grupo delictivo implicado en la venta de estupefacientes al menudeo en varios sectores del norte y sur de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Grupo delictivo capturadoFoto: Fiscalía General de la Nación

    La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto las maniobras a las que recurría una red delictiva autodenominada ‘Los Combita’ para mover estupefacientes a destinos internacionales y de manera local a varios sectores de Bogotá.

    Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían España, y los convencía de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir.

    Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa. En el curso de la investigación se han acreditado eventos delictivos que involucran a viajeros que pretendían volar a Valencia (España) y fueron descubiertos por las autoridades minutos antes de ingresar a las aeronaves.

    De otra parte, se conoció que ‘Los Cómbita’ también estarían implicados en el acopio y distribución de sustancias ilícitas en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur, en Bogotá. Con su actuar delincuencial habrían invadido sectores públicos y afectado los entornos de, por lo menos, 13 colegios. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a seis de los presuntos integrantes de la red.

    Asimismo, se incautaron de diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana, elementos para dosificar y empacar los estupefacientes, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco celulares.

    Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputó a estas seis personas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberán cumplir medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

    Giovanni Alarcón M.
