MinComercio y Bancóldex ofrecerán dos nuevas líneas de crédito por más de $190 mil millones para fortalecer la economía popular

–El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio (MinCIT) y el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, Bancoldex anunciaron este viernes dos nuevas líneas de crédito para fortalecer la economía popular por un monto de $190 mil millones.

Una de estas nuevas líneas de crédito se llama ‘Cadenas productivas mipymes’, y está diseñada para impulsar micro y pequeñas empresas de la economía popular (personas naturales y jurídicas) que pertenecen a sectores del comercio al por menor, textil, confección y metalmecánica. El monto máximo de crédito establecido para esta línea es de $70 millones.

Esta línea, que dispone de un presupuesto de $143 mil millones, apoyará a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos o cosméticos que empleen productos naturales entre los que se encuentran algunos como cacao, corozo, arazá, achiote, cúrcuma, maracuyá, chontaduro.

“La economía popular es una expresión viva de la fuerza productiva de los territorios. Allí se genera empleo y se construye valor. Con estas nuevas líneas de crédito seguimos fortaleciendo el aparato productivo del país, ampliando el acceso a financiación para las unidades productivas y acompañando su crecimiento, su capacidad de generar ingresos y su proyección hacia nuevos mercados», aseguró la ministra CIT, Diana Morales Rojas.

La segunda línea de crédito se denomina ‘Sector agroindustrial se transforma’ y busca reactivar el posicionamiento de la oferta exportable de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial del país. Para ello, el Ministerio y Bancóldex dispondrán de un total de recursos por $48.000 millones.

“Cerca de $10.000 millones de este total de recursos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el MinCIT y Bancóldex, se destinarán a fomentar la financiación de exportaciones de las mipymes agroindustriales de todo el país», explicó el presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón.

Esta segunda línea de crédito contempla que los recursos pueden ser usados por los empresarios para capital de trabajo (materias primas, arriendos, nómina, entre otros); modernización (compra o arrendamiento de inmuebles, adquisición de equipos, mejora de instalaciones), y sustitución de pasivos, lo que significa reemplazar deudas u obligaciones existentes por un nuevo crédito que ofrezca condiciones más favorables.

Toda la información y requisitos para los interesados en acceder a estas dos nuevas líneas crediticias puede consultarse en la página web www.bancoldex.com o a través de la Línea Gratuita Nacional que tiene la entidad: (+57) 018000180710.