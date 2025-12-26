Este es el Abecé de la publicación de prepliegos para la contratación del nuevo operador de TransMiCable de Ciudad Bolívar

Foto: TrasMilenio

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos para mejorar la movilidad! TransMilenio abrió un nuevo proceso de selección objetiva para contratar la operación del Sistema TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar, ubicado al sur de Bogotá, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes en el proceso contractual, asegurar una competencia abierta y transparente.

1. ¿Cómo está TransMiCable en la actualidad?

El sistema TransMiCable cuenta con 3.25 kilómetros de cobertura, cuatro estaciones, 163 cabinas y tiene un promedio de 638.000 validaciones mensuales, lo que equivale a 24.000 validaciones día hábil, por lo que mitigar cualquier riesgo que pueda afectar su operación es el pilar fundamental de esta administración.

2. ¿Cuál es el objetivo de la publicación de los prepliegos?

Dar inicio al proceso de selección abreviada para contratar la operación del Sistema TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta etapa, la ciudadanía y los interesados en participar podrán hacer los comentarios que consideren a los prepliegos publicados.

3. ¿Por qué hacer este proceso de selección?

El proceso de selección abreviada se desarrolla en el marco de los compromisos adquiridos en el Pacto de Cumplimiento, propuesto por la Administración distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual establece la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

4. ¿Qué obligaciones tendrá quien gane el proceso?

El nuevo contrato contempla la operación y el mantenimiento integral del sistema TransMiCable, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento eficiente y seguro.

5. ¿Cuál será el plazo de ejecución del contrato?

El contrato proyectado tendrá una duración de diez (10) años, lo cual brinda estabilidad operativa, la estabilidad técnica y administrativa, y garantiza la planeación del servicio a largo plazo.

6. ¿Hasta cuándo estarán publicados los prepliegos y qué sigue en el proceso?

Los prepliegos estarán publicados hasta el 31 de diciembre del 2025 para que los interesados presenten sus observaciones. Una vez surtido lo anterior, el proceso de selección abreviada continuará con las diferentes etapas contempladas en la ley. Se prevé tener contratado el nuevo operador para febrero de 2026.

7. ¿Por qué se abre este nuevo proceso de selección abreviada?

Se convoca el proceso TMSA-SAM-19-2025 por el mecanismo de selección abreviada de menor cuantía debido a la declaratoria desierta del proceso TMSA-LP-08-2025 mediante la Resolución No. 443 de 2025, de acuerdo con los motivos contenidos en dicho acto administrativo. En virtud de la atribución contenida en el literal (d) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, TransMilenio convoca el presente proceso de selección para la adjudicación del Contrato de Operación a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

8. ¿Se mantienen las condiciones del proceso de selección?

Sí, el nuevo proceso de selección abreviada se convoca bajo las mismas condiciones previamente establecidas en la licitación TMSA-LP-08-2025, garantizando así la adjudicación y suscripción del contrato en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y responsabilidad que rigen la contratación estatal.