Bogotá amplía plazo de inscripciones para las elecciones de Consejos Locales de Vendedores Informales: hasta 29 de diciembre

Imagen: IPES

El Instituto para la Economía Social (IPES) modificó el cronograma del proceso electoral de los Consejos Locales y el Consejo Distrital de Vendedores Informales, atendiendo solicitudes por el Consejo Distrital de Vendedores Informales. La modificación del calendario tiene como objetivo continuar garantizando la participación efectiva del gremio con inscripciones hasta el lunes 29 de diciembre de 2025.

Este proceso democrático es liderado por el IPES, en articulación con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y las Alcaldías Locales, y permitirá elegir a los representantes que integrarán los Consejos Locales y el Consejo Distrital para el periodo 2026–2030.

Inscripciones ampliadas para Consejos Locales y el Consejo Distrital de Vendedores Informales de Bogotá: fechas y modalidad

Las inscripciones como candidatos(as) y votantes estuvieron habilitadas del 5 al 16 de diciembre y se extiende el plazo hasta 29 de diciembre de 2025, y seguirá realizándose de manera virtual para votantes, y virtual con acompañamiento presencial asistido en las Alcaldías Locales para candidatos, donde cada vendedor o vendedora desarrolla su actividad económica, presentando la cédula de ciudadanía original.

¿Quiénes pueden participar proceso electoral de los Consejos Locales y el Consejo Distrital de Vendedores Informales de Bogotá?

Como candidatos y candidatas

La inscripción debe realizarse de forma virtual asistida en la Alcaldía Local correspondiente. Los requisitos son:

Ser colombiano(a) y mayor de edad.

Ser vendedor(a) informal inscrito(a) en el Registro Individual de Vendedores Informales – RIVI o debidamente caracterizado(a) por el Instituto para la Economía Social (IPES), con información actualizada, con una fecha no superior a la expedición del presente acto administrativo.

No tener antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios vigentes.

Postularse únicamente en la localidad donde ejerce su actividad económica.

Como votantes

La inscripción puede realizarse de manera virtual a través del micrositio oficial o de forma presencial asistida en la Alcaldía Local. Se requiere:

Ser colombiano(a) mayor de 18 años.

Estar inscrito(a) en los sistemas HEMI o RIVI del Instituto para la Economía Social (IPES) en la localidad donde ejerce la actividad.

Fases siguientes del proceso electoral

Luego del cierre de inscripciones, el cronograma continuará con las siguientes etapas:

Revisión de requisitos mínimos: del 2 al 8 de enero de 2026.

Subsanación de documentos: del9 al 14 de enero

Publicación de lista inicial de candidatos admitidos: del 15 al 19 de enero de 2026.

Recepción de reclamaciones: 20 y 21 de enero de 2026.

Publicación del listado definitivo de candidatos: 25 y 26 de enero de 2026.

Campaña electoral: del 27 al 31 de enero

Elecciones: del 2 al 3 de febrero de 2026, mediante voto electrónico presencial asistido.

Un micrositio exclusivo para el proceso electoral

Con el fin de centralizar la información y facilitar la participación, el Instituto para la Economía Social (IPES) dispuso del micrositio www.ipes.gov.co/yodecido, donde las y los vendedores informales podrán consultar:

El cronograma actualizado.

Requisitos y normativa.

Guías para la inscripción y el voto electrónico.

Publicaciones oficiales y resultados.

Este micrositio es además el canal oficial para realizar las inscripciones y el proceso de votación.